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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۳۷

محسنی بندپی در گفت و گو با مهر:

جریمه‌های کرونایی به توسعه زیرساخت‌های ناجا اختصاص داده می‌شود

جریمه‌های کرونایی به توسعه زیرساخت‌های ناجا اختصاص داده می‌شود

استاندار تهران گفت: جریمه‌های کرونایی به حساب وزارت بهداشت واریز نمی‌شود بلکه به توسعه زیرساخت‌های نیروی انتظامی اختصاص داده می‌شود.

انوشیروان محسنی بندپی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمان محدودیت‌های کرونایی از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح بود که الان از ساعت ۲۱ تا ۳ صبح شده است.

وی افزود: امیدوارم برسیم به زمانی که کرونا کلاً از کشور برچیده شود اما واقعیت این است که اگر کرونا در سال آینده هم ادامه داشته باشد یکی از مؤثرترین راه‌ها همین اعمال محدودیت تردد است.

استاندار تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی می‌گویند این جریمه‌ها فقط برای پرکردن خزانه دولت است وگرنه تأثیر آن چنانی ندارد، گفت: در همین زمان کرونا ببینید که چقدر دوربین‌ها در مراکز مختلف برای ارتقا امنیت شهرها ایجاد شده و چقدر زیرساخت‌ها توسعه پیدا کرده است، جریمه‌هایی که اخذ می‌شود در مقابل این خدمات مبلغ ناچیزی است.

محسنی بندپی ادامه داد: جریمه برای این است که واقعاً مردم همکاری کنند و کمک کنند تا بتوانیم از شر این ویروس رهایی پیدا کنیم نه برای پر کردن جیب کسی.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جریمه‌ها به حساب دولت واریز می‌شود یا وزارت بهداشت، گفت: این جریمه‌ها به حساب وزارت بهداشت واریز نمی‌شود بلکه به توسعه زیرساخت‌های نیروی انتظامی اختصاص داده می‌شود.

کد مطلب 5140061

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    نظرات

    • IR ۲۳:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
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      پاسخ
      کشورهای دیگه از تولید و تجارت کسب درآمد میکنن و شماها از خالی کردن جیب مردمتون. علی برکت الله

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