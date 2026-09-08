کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری فرصتی برای «اتحاد مقدس» است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی شامگاه دوشنبه در یادواره شهدای رسانه استان چهارمحال وبختیاری و «اختتامیه نهمین جشنواره رسانهای ابوذر» در شهرکرد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و با اشاره به اینکه شهدا همیشه پرچمدار بودند و راه را به ما نشان دادند، اظهار کرد: عدد و آمار شهدای رسانه استان چهار شهید است اما باید گفت که همه شهدا، شهدای رسانهاند.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام با توصیف ویژگیهای ابوذر غفاری که صریح، شجاع، مقاوم، ولایتمدار، مومن واقعی و صادق بود، ادامه داد: اصحاب رسانه قطعاً دغدغه اطلاعرسانی صرف ندارند بلکه دلسوزی و مطالبهگری، تعهد و پیگیری، با مردم و برای مردم بودن و امیدآفرینی از ویژگیهای اهالی رسانه است؛ شهدا همه اصحاب رسانهاند، فریاد شجاعت، حقانیت، ایستادگی و مقاومتشان برای همیشه بلند و ماندگار خواهد بود که راستقامتان همیشه تاریخاند.
وی با تأکید بر اینکه شهدا با اهدای جان عزیزشان به تأسی از ائمه اطهار (ع) دارای ایمان راسخ و انجام عمل صالح بودند، گفت: شهدای والامقام در پرتو ولایت مطلقه فقیه حیات طیبه را درک کردند و ماندگار و پایدار شدند.
افضلی یادآور شد: به برکت همین ایستادگیها و استقامتها چندین دهه است که در این مسیر ایستادیم و بر طبق نص صریح قرآن باور داریم که خدای متعال پاداش این ایستادگی را میدهد.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم علیه السلام با اشاره به شهادت امام شهید انقلاب و بعثت ملت، افزود: کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری را در پیش داریم که فرصتی برای وحدت، همافزایی و اتحاد مقدس است که توصیه امامین انقلاب و رهبر انقلاب ما است.
ولایت فقیه امتداد ولایت رسول الله (ص) است
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین سید مصطفی هاشمی، مشاور استاندار در امور روحانیت با اشاره به اینکه در عصر غیبت باید از عالم فقیه تبعیت کنیم، اظهار کرد: امام معصوم علیهالسلام فرمودند در دوران غیبت عالم فقیهی که مطیع امر مولا و مخالف هوای نفس بوده و از نفس خود مراقبت میکند، حجت ما بر شماست.
وی با ذکر اینکه بعد از رحلت پیامبر (ص) مردم گفتند علی (ع) را نمیخواهیم و ولی خدا را حذف کردند، ادامه داد: در اصول دین و مسئله امامت نمیشود کار را به مردم واگذار کنیم و بنا نیست که ولی فقیه را مردم انتخاب کنند.
هاشمی یادآور شد: ولایت فقیه امتداد ولایت رسول الله (ص) است و نمیتواند در دست مردم باشد اگرچه با رأی غیرمستقیم مردم تعیین شده است.
این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه کسی که تصور درستی از ولایت فقیه نداشته باشد نمیتواند تصدیق درستی هم از این جایگاه داشته باشد، گفت: عبدالله بن عباس یا محمد حنفیه درک درستی از ولایت نداشتند لذا اباعبدالله الحسین (ع) را نصیحت میکردند که به کربلا نروند این یعنی آنکه اینان شناخت و تصور درستی از جایگاه امامت و ولایت نداشتند.
هاشمی با بیان اینکه وقتی در برابر «علی الاصول» ولایت اجماع درست شود ظهور به تأخیر خواهد افتاد در انتقاد از برخی اظهارنظرها، گفت: برخیها در این شرایط جنگی که مردم داغدار امام شهیدشاناند و کف خیابان شعار انتقام سر میدهند و در میانه جنگ شناختی و نظامی قرار داریم، ریشه ولایت را هدف قرار دادند.
این مدرس حوزه و دانشگاه در پایان گفت: ولایت فقیه خط قرمز ملت مبعوث است و اجازه نخواهند قصه امیرالمومنین علی علیه السلام بار دیگر تکرار شود.
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