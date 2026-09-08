طرح «شمیم خدمت» در پنج بقعه متبرکه استان سمنان اجرا شد

حجت‌الاسلام ستاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح «شمیم خدمت» در استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: این طرح به صورت پایلوت در پنج بقعه متبرکه استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه اشتغال‌زایی برای مردم از اهداف اجرای این طرح است، افزود: در قالب طرح «شمیم خدمت» تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت بقاع متبرکه و امامزادگان، آموزش‌های لازم در حوزه اشتغال‌زایی به مردم ارائه شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با اشاره به رویکرد این طرح در زمینه توانمندسازی جامعه بومی، بیان کرد: استقبال خوبی از اجرای طرح «شمیم خدمت» در استان سمنان صورت گرفته است.

علیزاده با بیان اینکه اجرای این طرح تاکنون زمینه اشتغال‌زایی برای ۳۰۰ نفر در استان سمنان را فراهم کرده است، گفت: همه مردم می‌توانند از ظرفیت‌ها و برکات این طرح بهره‌مند شوند.

وی همچنین از استقرار پنج کارگاه آموزشی در پنج بقعه متبرکه استان خبر داد و افزود: تاکنون ۱۵ مربی در قالب ۱۵ کارگاه با این طرح همکاری دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان همچنین با اشاره به فعالیت صندوق قرض‌الحسنه «وقف ماندگار» برای حمایت از اشتغال، خاطرنشان کرد: این صندوق تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت می‌کند و تاکنون حدود ۶۰ میلیارد ریال تسهیلات در استان سمنان پرداخت شده است.