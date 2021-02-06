بیمارستان مراوه تپه ظرف یک ماه آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر حسن خسروی صبح شنبه در آیین اهدای اسناد علوی به مردم گلستان اظهار کرد: از ۱۰۰ هزار سند واگذار شده به مردم، بالغ بر ۵۴ هزار و ۸۷۰ سند مربوط به گلستان است که تا به امروز به مردم این خطه اهدا شده است.

وی بیان کرد: در واگذاری اسناد، بنیاد مسکن گلستان کار نقشه برداری و تشکیل پرونده و اداره ثبت اسناد آماده کردن سند را انجام داده و همکاری خوبی صورت گرفت.

خسروی اضافه کرد: بنیاد مستضعفان در حوزه اقتصادی هم اقدامات خوبی انجام داده که می توان به کمک به کارخانه ها و شرکت های در معرض ورشکستگی در استان اشاره کرد.

وی ادامه داد: کارخانه سیمان این بنیاد در گلستان فعال بوده و تمام سیمان مورد نیاز مردم سیل زده گلستان را تامین کرد.

مدیرکل اموال و املاک بنیاد مستضعفان گلستان افزود: نیروگاه برق علی آباد هم از نیروهای فعال کشور است و مقرر شده که فاز دوم سیکل ترکیبی آن اجرایی شود.

وی با اشاره به اقدامات حوزه کشاورزی، گفت: مجموعه بنیاد علوی، شهرستان مراوه تپه را به عنوان شهرستان هدف برای توسعه و آبادانی در نظر گرفته که امیدواریم به زودی شاهد رفع محرومیت در این شهرستان باشیم.

خسروی از تکمیل بیمارستان ۶۴ تختخوابی مراوه تپه خبر داد و گفت: این بیمارستان چهار ماه پیش به علوم پزشکی واگذار شده تا تجهیز آن صورت گیرد و یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

استانداری گلستان هم گفت: از مهمترین دارایی خانواده ها داشتن اسناد است و خانواده زمانی می‌تواند از این املاک استفاده کند که سند داشته باشد.

هادی حق شناس بیان کرد: تاکنون ۲۵ هزار هکتار از اراضی که در اختیار بنیاد بود واگذار شده که ارزش آنها دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.