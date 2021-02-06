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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۰۱

رئیس بنیاد مستضعفان:

هیچ طرح و برنامه‌ای در بنیاد مستضعفان معطل تحریم نمانده است

هیچ طرح و برنامه‌ای در بنیاد مستضعفان معطل تحریم نمانده است

ایلام-رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه توجه به ظرفیت‌های داخلی راهکار عبور از مشکلات است، گفت: هیچ طرح و برنامه‌ای در بنیاد مستضعفان معطل تحریم نمانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح صبح روز شنبه در آیین اهدای صد هزارمین سند از املاک غصب شده توسط خاندان پهلوی به مردم در ایلام اظهار کرد: در خاندان پهلوی بیش از ۴۴ هزار سند زمین، باغ، مرتع و شکارگاه غصب شده بود که با پیروزی انقلاب اسلامی تمامی این زمین‌ها به مردم واگذار شده است.

وی افزود: ماهیت انقلاب عدالت محوری است و بر همین اساس بنیاد مستضعفان با واگذاری اسناد اراضی غصب شده، سعی در اجرای عدالت در کشور دارد.

رئیس بنیاد مستضعفان بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار سند به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان به مردم واگذار شده و این کار همچنان ادامه دارد.

وی گفت: همچنین ۱۱ هزار پرونده برای بازپس‌گیری املاک این بنیاد از اشخاص و نهادها در مراجع قضایی تشکیل شده است.

فتاح با اشاره به اینکه بنیاد با همه توان در اختیار مردم است و در تلاش است یا عین مال را و یا با سود آن باید به مردم بازگرداند، گفت: رمز موفقیت کشور توجه به ظرفیت‌های داخلی است.

وی بیان کرد: مشکلی با برقراری تعامل با دنیا نداریم ولی در حال حاضر هیچ طرح و برنامه‌ای در بنیاد مستضعفان معطل تحریم نمانده است.

فتاح با اشاره به رشادت‌های مردم ایلام در دفاع از کشور در طول هشت سال دفاع مقدس، افزود: برنامه‌های بسیار خوبی در بحث محرومیت زدایی در استان توسط بنیاد آغاز شده و قطعاً این برنامه در استان شتاب بیشتری خواهد گرفت.

رئیس بنیاد مستضعفان اضافه کرد: در حال حاضر ۲ شهرستان هلیلان و ملکشاهی در استان ایلام به عنوان پایلوت محرومیت زدایی توسط بنیاد مستضعفان شناخته شده است.

در این آیین ۱۷۵ سند املاک غصب شده به مردم ایلام اهداء شد.

کد مطلب 5140131

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