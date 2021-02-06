به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح صبح روز شنبه در آیین اهدای صد هزارمین سند از املاک غصب شده توسط خاندان پهلوی به مردم در ایلام اظهار کرد: در خاندان پهلوی بیش از ۴۴ هزار سند زمین، باغ، مرتع و شکارگاه غصب شده بود که با پیروزی انقلاب اسلامی تمامی این زمین‌ها به مردم واگذار شده است.

وی افزود: ماهیت انقلاب عدالت محوری است و بر همین اساس بنیاد مستضعفان با واگذاری اسناد اراضی غصب شده، سعی در اجرای عدالت در کشور دارد.

رئیس بنیاد مستضعفان بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار سند به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان به مردم واگذار شده و این کار همچنان ادامه دارد.

وی گفت: همچنین ۱۱ هزار پرونده برای بازپس‌گیری املاک این بنیاد از اشخاص و نهادها در مراجع قضایی تشکیل شده است.

فتاح با اشاره به اینکه بنیاد با همه توان در اختیار مردم است و در تلاش است یا عین مال را و یا با سود آن باید به مردم بازگرداند، گفت: رمز موفقیت کشور توجه به ظرفیت‌های داخلی است.

وی بیان کرد: مشکلی با برقراری تعامل با دنیا نداریم ولی در حال حاضر هیچ طرح و برنامه‌ای در بنیاد مستضعفان معطل تحریم نمانده است.

فتاح با اشاره به رشادت‌های مردم ایلام در دفاع از کشور در طول هشت سال دفاع مقدس، افزود: برنامه‌های بسیار خوبی در بحث محرومیت زدایی در استان توسط بنیاد آغاز شده و قطعاً این برنامه در استان شتاب بیشتری خواهد گرفت.

رئیس بنیاد مستضعفان اضافه کرد: در حال حاضر ۲ شهرستان هلیلان و ملکشاهی در استان ایلام به عنوان پایلوت محرومیت زدایی توسط بنیاد مستضعفان شناخته شده است.

در این آیین ۱۷۵ سند املاک غصب شده به مردم ایلام اهداء شد.