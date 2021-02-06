به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در نشست صمیمی با پیشکسوتان جامعه قرآنی استان قزوین که در حسینیه امینی‌ها برگزار شد با عرض تبریک ایام میلاد حضرت زهرا (س) و چهل و دومین سالگرد دهه فجر اظهار کرد: از بسیاری آیات قرآن این برداشت می‌شود که جهان آینده با فرهنگ فاطمی مزین خواهد شد و بساط شرک و کفر قطعاً برچیده می‌شود و قدرت‌های پوشالی رو به افول می‌رود.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه حضرت فاطمه (س) رکن خاندان رسالت بودند، افزود: این بانوی بزرگوار رکنی است که باید آینده جهانیان را سامان دهد و امید را در دل اهل عالم روشن کرده و تمدن انسانی و اسلامی را ایجاد کند.

وی ادامه داد: امیرمومنان (ع) فرمودند از دامنه وجود من سیل‌ها جاریست، یعنی هر جمله‌ای که در فضاهای مختلف بیان کردم این جملات همچون یک رودی است که وقتی کنارهم قرار می‌گیرند یک نهر را تشکیل می‌دهند که وقتی این نهرها کنار هم قرار بگیرند، یک مکتب دینی و الهی و یک تمدن را تشکیل می‌دهند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین اضافه کرد: تمام پیامبران و همه کتب آسمانی زمینه‌ساز پیامبر خاتم و پیامبر اسلام نیز زمینه ساز شکل گیری امامت بودند، حضرت رسول در مراسم غدیرخم با تکمیل رسالت خود امیرمومنان را به جانشینی خود معرفی کرده و پایه‌گذار شجره امامت شدند.

آیت الله عابدینی ابراز کرد: حضرت زهرا (س) سیده نساءالعالمین از اول تا آخر جهان است، اما حضرت مریم (س) سیده نساءالعالمین دوره و عصر خودش بود، همانطور که حیطه رسالت حضرت عیسی (ع) فقط محدود به بنی اسرائیل بود اما حیطه رسالت حضرت رسول اکرم (ص) برای همه مردم دنیا تا پایان جهان است و در جغرافیای محدودی قرار ندارد.

وی تصریح کرد: حضرت زهرا سلام الله علیها باید سیده نساءالعالمین باشد تا آرمان‌های حضرت رسول اکرم _ص) تا پایان جهان محقق شود تا خداوند به دشمنان اسلام ثابت کند که آنها ابتر هستند، اما فرهنگ فاطمی و اسلام و فرهنگ ائمه و فرهنگ قرآنی همواره با سرعت با جدیت همه جهان را دربر خواهد گرفت.

امام جمعه قزوین در پایان با اشاره به معنای خیر کثیر اذعان کرد: سردار سلیمانی شخصیت جهانی بود که اعمال صالحه اش این بود که داعش را ریشه کن کرد و حزب الله لبنان را قدرت منطقه کرد و یمن را سربلند کرد، زمینه خروج آمریکا را از منطقه فراهم کرد، این شخصیت سرباز و دست پروده رهبر معظم انقلاب است، رهبری نیز پرورش یافته مکتب امام راحل است و امام نیز فرزند حضرت زهراست، پس یکی از خیرهای کثیری که خدا از طریق این بانوی بزرگ به ما عطا کرده است همین سربازان پرورش یافته مکتب فاطمی هستند.