به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: ۷۴ درصد از جمعیت کل کشور در شهرها و ۲۶ درصد در روستاها زندگی می‌کنند.

وی افزود: ۱۳۷۸ شهر در کل کشور داریم. همچنین تعداد ۶۲ هزار و ۷۳ آبادی و سکونتگاه‌های روستایی در کشور داریم.

معاون عمرانی وزیر کشور ادامه داد: ۱۳۴۸ شهرداری و ۳۷ هزار و ۱۱۹ دهیاری در کل کشور وجود دارد.

۱۹ مورد شهرداری جدیدالتأسیس در سال ۹۹ داریم. همچنین تعداد اعضای شورای اسلامی شهر و روستا به ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو می‌رسد.

معاون عمرانی وزیر کشور گفت: ۴۰۲۹ زن عضو شوراها هستند و ۲۸۵۵ زن در دهیاری‌ها مشغول به کار هستند.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: بودجه سال ۹۹ شهرداری‌های کشور ۹۶ هزار میلیارد تومان و بودجه سال ۹۹ دهیاری‌های کشور ۱۲ هزار میلیارد تومان است. همچنین بودجه عمرانی کشور در سال ۹۹، ۸۷ هزار میلیارد تومان است.

به گفته وی، مجموعه بودجه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۱۹ درصد بیشتر از بودجه عمرانی کشور است.

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به پروژه‌های افتتاح شده در دهه فجر سال ۹۹ گفت: تعداد ۳۰ هزار و ۵۹۳ پروژه با اعتبار ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در دهه فجر امسال افتتاح شده است.

وی گفت: از این تعداد، ۱۵ هزار و ۶۳۴ پروژه با مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های عمومی و دولتی، ۶۷۵۲ پروژه با مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های بخش خصوصی، ۲۳۹۶ پروژه با ۸,۰۰۰ میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های شهرداری‌ها و ۵۸۱۱ پروژه با رقم ۱,۰۰۰ میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های دهیاری‌ها است.

جمالی نژاد با اشاره به افتتاح پروژه‌های عمرانی در سال ۹۹ گفت: ۳۰۵۹۳ پروژه با مجموع اعتبار ۱۱۵ هزار میلیارد تومان و اعتبار ارزی ۳۱ میلیون یورو افتتاح شد.

وی ادامه داد: سهم پروژه‌های بخش خصوصی کشور از نظر تعداد ۲۲ درصد از کل پروژه‌های افتتاحی و از نظر سرمایه‌گذاری انجام شده ۴۴ درصد از اعتبار هزینه شده را به خود اختصاص داده است.

معاون عمرانی وزیر کشور گفت: حجم سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های زیربنائی با منابع دولتی و عمومی معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان (۵۶ درصد از کل مبلغ اعتبارات) و حجم سرمایه‌گذاری انجام شده برای اجرای پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی با سرمایه گذاری بخش خصوصی برابر با ۵۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد (معادل ۴۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری انجام شده) است.

جمالی نژاد خاطرنشان کرد: استان گلستان با تعداد ۵۱۱۰ پروژه بیشترین تعداد پروژه و استان فارس با مبلغی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های افتتاحی بالاترین رتبه را در بین استان‌های کشور دارد.

وی افزود: استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی به لحاظ تعداد و استان‌های تهران، یزد، هرمزگان و خراسان رضوی به لحاظ مبلغ سرمایه گذاری، استان‌های بعدی کشور در رده‌بندی یاد شده هستند.

جمالی نژاد بیان کرد: متوسط کشوری در پروژه‌های قابل افتتاح به لحاظ مبلغ سرمایه‌گذاری به ازای هر پروژه مبلغ ۷/۳ میلیارد تومان است.

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری گفت: طول شبکه متروی کلان شهرها به ۳۳۸ کیلومتر از طریق بهره برداری از ۱۷۹ کیلومتر خط مترویی از سال ۹۲ تاکنون (معادل ۵۴% کل خطوط مترویی در حال بهره برداری) افزایش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد ایستگاه‌های در دست بهره برداری به ۲۲۲ ایستگاه از طریق بهره برداری از ۱۱۶ ایستگاه جدید طی ۸ سال گذشته (معادل ۵۴% کل ایستگاه‌های در حال بهره برداری) رسیده است.

جمالی نژاد گفت: تعداد واگن‌های در دست بهره‌برداری کلان شهرها به ۱۸۷۲ واگن از طریق تأمین ۶۹۱ دستگاه واگن جدید طی هشت سال گذشته (معادل ۳۷% کل ناوگان مترویی در دست بهره برداری) رسیده است.

معاون عمرانی وزیر کشور گفت: قابلیت جابه‌جایی و انجام حدود ۸۴۰ میلیون سفر از طریق حمل و نقل ریلی (تعداد مسافر) به صورت سالانه وجود دارد.

به گفته جمالی نژاد بیش از ۷۳ هزار دستگاه تاکسی از ابتدای سال تا کنون نوسازی شده است.

وی با اشاره به برنامه نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: آغاز فرایند اجرایی نوسازی ۵ هزار دستگاه اتوبوس و انعقاد تفاهم نامه همکاری با دو شرکت‌های خودروساز داخلی برای تولید ۲ هزار دستگاه (هر شرکت هزار دستگاه)، انعقاد تفاهم‌نامه بازسازی و خرید قطعات یدکی مورد نیاز ناوگان اتوبوسرانی های شهری کشور در ۱۲۷ شهرداری و بازسازی ۵۴۱ دستگاه اتوبوس، پیگیری بازسازی ۵ هزار دستگاه اتوبوس شهری در ۶۷ شهرداری کشور در چارچوب تفاهم نامه‌ای بین سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق کارآفرینی امید و شهرداری‌ها و نظارت ازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از جمله اقدامات ما در این حوزه بوده است.

جمالی نژاد ادامه داد: معرفی شهرداری‌های کلانشهرها و مراکز استان‌ها جهت استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، معرفی شهرهای دارای اتوبوس متوقفی به سازمان برنامه و بودجه جهت دریافت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ برای بازسازی ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس در سطح کشور و برنامه‌ریزی برای تخصیص ۹۰ میلیارد تومان کمک به شهرداری‌ها از محل ردیف «کمک به نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از دیگر اقدامات است.

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اقدامات انجام شده در مورد سامانه یکپارچه معاینه فنی (سیمفا) گفت: افزایش ایجاد مراکز معاینه فنی از ۳۵۵ مرکز در سال ۹۲ به ۶۳۰ مرکز تاکنون رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در سطح کشور ۶۳۰ مرکز معاینه فنی سبک با ظرفیت ۸۰۵ خط، فعال است که از این تعداد ۵۰۳ مرکز قابلیت بازدید چشمی خودروهای دوگانه‌سوز را دارا هستند.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به توسعه خدمات شهری و روستایی گفت: احداث ۵۰۰ ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهری و افزایش تعداد آن به ۱۴۶۰ ایستگاه با پوشش ۹۵ درصدی جمعیت شهری و ۹۲۴ پایگاه آتش‌نشانی روستایی، ساماندهی ۹۶ محل دفن پسماند شهری و استقرار سیستم جمع‌آوری پسماند در ۳۰ هزار روستای کشور، کمک به ایجاد تأسیسات زباله سوز در شهرهای نوشهر، ساری و رشت (زباله‌سوز ۲۰۰ تنی نوشهر به دستور رئیس جمهور افتتاح شد و نیروگاه زباله‌سوز ۴۵۰ تنی ساری تا پایان این دولت و نیروگاه رشت تا پایان سال آینده به بهره برداری می‌رسند) و افزایش متوسط سرانه فضای سبز شهری کشور به ۱۲ متر مربع از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه است.