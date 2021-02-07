به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دژبرد مدیر امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی از برگزاری «فراخوان ثبت تجربیات و نوآوری‌های هیئات و جلسات خانگی بانوان در حوزه خانواده» خبر داد و با اشاره به اینکه در راستای تحقق دو مأموریت اصلی خود یعنی فراهم نمودن بستر نقش آفرینی فرهنگی اجتماعی بانوان و نیز اهتمام برای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده‌ها برنامه‌های متنوعی را در دست اقدام داریم، اظهار کرد: با عنایت به اینکه جلسات و هیئت‌های زنانه از ریشه‌دارترین نهادهای مردمی در ایران است که از گذشته تاکنون به امر اجتماعی کردن زنان و حل مشکلات خانواده مشغول بوده است.

وی با بیان اینکه از طریق جلسات خانگی و هیئات مذهبی می‌توان زندگی و روابط خانوادگی اهل بیت (ع) را به عنوان الگو معرفی نمود، عنوان کرد: با توجه به ظرفیت بالای زنان در اثرگذاری بر تحولات فکری، تربیتی و فرهنگی در خانواده و خارج از خانواده، این جلسات علاوه بر کارکردهای سنتی می‌توانند تأثیرات شگرفی بر انتقال و تبیین محبت و روابط خانوادگی اهل بیت (ع) به جوانان و جامعه به عنوان مناسب‌ترین الگو در تمامی قرون داشته باشند.

مدیر امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی اضافه کرد: مطابق فرمایش‌ها و تأکیدهای مقام معظم رهبری، یکی از بهترین، مهم‌ترین شیوه‌ها و کارها برای حفظ و رشد انقلاب و حفظ نظام اسلامی، تحکیم بنیاد خانواده در جامعه است.

وی ادامه داد: از این رو مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی، با عنایت به ظرفیت این محافل و نیز توجه به مساله خانواده به عنوان سنگ بنای جامع اسلامی، بنا دارد با رویکرد کمک به تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده رضوی، " فراخوان ثبت تجربیات و نوآوری‌های هیئات و جلسات خانگی بانوان در حوزه خانواده " را برگزار نماید. تا از این مسیر الگوهای موفق و مؤثر از حرکت مردمی در راستای حل مسائل حوزه خانواده را رصد، معرفی و ترویج نماید.

فاطمه دژبرد با اشاره به اینکه گستره اجرای این فراخوان، کشوری بوده و به صورت ملی برگزار می‌شود، مطرح کرد: رصد و هم‌افزایی جلسات خانگی و هیئات مذهبی بانوان فعال در عرصه تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده فراهم آوردن فرصت دیده شدن نمونه‌ها و مصادیق عینی الگوهای مطلوب جلسات خانگی و هیئات بانوان فعال در سطح کشور، شناسایی و معرفی الگوهای مؤثر فعالیت هیأت در حوزه خانواده از مهم‌ترین اهداف این فراخوان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه «جلسات خانگی بانوان، هیأت بانوان فعال در حوزه خانواده»، «جلسات خانوادگی» و ایده پردازان در این حوزه از جمله مخاطبان این فراخوان هستند، خاطرنشان کرد: «تشکیل خانواده» و «تحکیم و تعالی خانواده» مهم‌ترین محورهای فعالیت در این فراخوان محسوب می‌شود که هر یک از این موارد، دارای بخش‌های مختلفی هستند.

مدیر امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی اضافه کرد: تسهیل گری ازدواج: تأمین جهیزیه، مسکن، هزینه، مراسم، قرض الحسنه، وساطت ازدواج؛ ترویج و اجرای ازدواج آسان؛ ترغیب و حمایت خانواده برای امر فرزندآوری؛ آموزش‌های تربیت فرزند و مهارت‌های زندگی مشترک؛ توانمندسازی و اشتغال بانوان سرپرست خانوار؛ حل اختلاف و سازش زوجین و کاهش طلاق و … از مهم‌ترین محورهای فعالیت در این فراخوان است.

وی درباره چگونگی شرکت علاقه مندان و مخاطبان در این فراخوان گفت: تمامی هیأت‌ها و جلسات خانگی بانوان می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی به نشانی ایتترنتی banovan.razavi.ir پس از مطالعه شرایط و موارد مندرج در آن و تکمیل فرم، نسبت به نام نویسی و حضور در این فراخوان اقدام نمایند.

دژبرد خاطرنشان کرد: تمامی ها هیأت‌ها و جلسات خانگی بانوان می‌توانند ثبت مصادیق یا ایده‌ها شامل: فیلم، عکس، فایل و … را جداکثر تا تاریخ ۷ اسفند ماه ارسال کنند.

وی در پایان یادآور شد: اقامت رایگان در سفر زیارتی به مشهد مقدس برای زیارت حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) برای هشت برگزیده نخست به اتفاق سه نفر از اعضای خانواده، اهدای هدایای معنوی به تمامی شرکت کنندگان در این فراخوان است.