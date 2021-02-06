از مجموع ۳۸۷۶۱ پایان نامه تنها ۷۳۱ پایان نامه تقاضا محور بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون جعفری دستیار وزیر علوم در امور حقوق شهروندی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: دانشگاه مساله محور یا تقاضا محور یعنی اینکه به جای سوق دادن سیل عظیم پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی یا مقالات و پژوهش‌های علمی اساتید و دانشگاهیان به سمت و سوی موضوعاتی که صرفاً ویترین ما را شیک کرده است، به سمت حل معضلی از معضلات کشور و توجه به مسائل بومی و منطقه‌ای و جغرافیایی متناسب با موضوع علوم مختلف چون کشاورزی یا آب و هوا یا خاک و غیره، برویم.

وی افزود: به جای این موضوعات ما به موضوعاتی که فقط آمار ما را در منطقه برجسته و برتر نشان داده و تعداد مقالات ISI ما را زیاد کرده می‌بالیم بدون اینکه معضلات کشور خودمان را حتی درک کرده باشیم، چه برسد به آنکه در پایان نامه یا رساله یا مقاله راهکار ارائه دهیم.

وی ادامه داد: سیاست گذاری کلان ما در سوق دادن دانشگاه‌ها به مساله محوری اشتباه و غلط بوده و متأسفانه بر این غلط اصرار هم می‌ورزیم.

دستیار وزیر علوم در امور حقوق شهروندی با اشاره به آماری در این رابطه گفت: حسب نتایج گزارشی مستند و مورد تأیید، از مجموع ۳۸۷۶۱ پایان نامه و رساله که در ۹ ماهه اول سال ۹۹ در سامانه ایران داک ثبت شده است صرفاً ۷۳۱ پایان نامه یا رساله (۱۸۹ در ۱۰۰۰۰) معادل ۱.۸۹ درصد تقاضا محور بوده اند. از ۲۱۶۱۶ پروپوزال (پیشنهاده) ثبت شده در زمان فوق نیز شوربختانه صرفاً و فقط ۱۵۱ مورد (۷۰ در ۱۰۰۰۰) معادل ۰.۷ درصد تقاضا محور بوده است.

وی گفت: در گروه بندی رشته‌ای گروه کشاورزی با ۴.۲ درصد بالاترین تقاضا و گروه دام پزشکی با ۰ درصد پایین‌ترین تقاضا را داشته اند. یکی از راهکارهای ارتقای سطح دانشگاه به دانشگاه جامعه محور و کار آفرین افزایش درصد و نسبت پایان نامه‌ها، رساله‌ها و مقالات تقاضا محور و مساله محور در دانشگاه‌های کشور است.

جعفری افزود: باید مسابقه مقاله نویسی در مجلات خارجی و انتقال مجانی و رایگان داده‌های علمی و سرمایه‌های کشور به خارج را به تلاش در راستای حل معضلات داخلی تغییر دهیم تا ملت عزتمند ما با اخباری چون نبود دانش لازم برای تولید مواد اولیه تولید کارت ملی و مشابه آن مواجه نشده و مأیوس نگردند. چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید.