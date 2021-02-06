بندر دیلم باید از حالت سنتی خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش ارجمند زاده ظهر شنبه در نشست بررسی مشکلات انتظامی و بندری شهرستان دیلم اظهار داشت: تلاش گستردهای به منظور توسعه زیرساختهای بندر دیلم صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: با آخرین لایروبی انجام شده در خور بندر دیلم، ۶۰ هکتار زمین در شمال خور استحصال و احیا و به محدوده شهری اضافه شد، ۱۵ هکتار از آن به عنوان پسکرانه بندر دیلم در نظر گرفته خواهد شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: در بررسیها به این نتیجه رسیدیم که باید مشابه بندر گناوه، خور را رها کنیم و به سمت عمقهای بیشتر برویم که لایروبی کمتری نیاز داشته باشد.
وی بیان کرد: تلاش میشود که با این اقدامات بتوانیم با لایروبی احداثی عمق مناسب را ایجاد کنیم که بندر از حالت سنتی خارج شود و پذیرای شناورهای فلزی با آبخور بیشتری باشیم.
ارجمندزاده ادامه داد: مطالعات پروژه طرح جامع بندر کوچک دیلم تا پایان امسال نهایی میشود و تلاش میکنیم که این پروژه جز اولویتهای نخست سازمان بنادر و دریانوردی باشد.
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