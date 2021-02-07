برزین ضرغامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص نصب سازه‌های فرهنگی در سطح شهر همزمان با ایام دهه فجر گفت: از ابتدای شروع این دهه تاکنون ۷۳۷۵ سازه فرهنگی اعم از پرتال، عرصه، بیلبورد، تلویزیون‌های شهری، طاق نصرت، پنل‌های شیشه‌ای و … در سطح شهر نصب شده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در پاسخ به این سوال که دلیل کاهش تعداد سازه‌های فرهنگی در این ایام چیست، عنوان کرد: تعداد سازه‌های نصب شده در سال جاری تا این لحظه برابر تعداد سازه‌های کل ایام دهه فجر سال گذشته بوده و رقم آن کاهش نیافته است. به علاوه سطح اکران و متراژ سازه‌های امسال ۱.۵ برابر بیشتر از سال گذشته شده است. اما دلیل عدم کمتر به چشم آمدن اقدامات فرهنگی امسال به چندین موضوع مرتبط است.

وی با توضیح در این خصوص اظهار کرد: ابتدا اینکه وسعت شهر تهران بسیار زیاد است و سازه‌های فرهنگی نیز محدودیت خاصی دارند. به علاوه ما در ایام خاص از سازه‌های بازرگانی نیز کمک می‌گیریم که در ایام دهه فجر نیز از این ظرفیت استفاده شده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران ادامه داد: یکی دیگر از دلایل نیز همزمانی دهه فجر با ولادت حضرت زهرا (س) در سال جاری بود. به همین دلیل سازمان زیباسازی نیمی از سازه‌های فرهنگی خود را به ولادت این بانو اختصاص داد و نیمی دیگر برای دهه فجر استفاده شده است. البته با پایان یافتن ایام روز زن تمامی این ظرفیت برای تبلیغ پیروزی انقلاب اسلامی استفاده خواهد شد.

ضرغامی عنوان کرد: تعداد سازه‌های فرهنگی دهه فجر امسال به اندازه موارد خاص سال‌های گذشته از جمله شهادت حاج قاسم سلیمانی و ایام نوروز بوده است. به علاوه هر چه به روز ۲۲ بهمن نزدیک تر می‌شویم تعداد این سازه‌ها افزایش می‌یابد.

وی ابراز داشت: امسال نیز با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه، هر کس به سهم خود در تبلیغ پیروزی انقلاب نقش داشته باشد و مردم پرچم‌های کوچک کشور را در درب منازل خود نصب کنند، تم تمامی کارها با پرچم مقدس کشور و بهره گیری از منویات رهبری بوده است.

ضرغامی با تاکید بر اینکه از لحاظ تعداد سازه‌ها با تعداد سازه‌های ۹۸ ایام دهه فجر برابریم عنوان کرد: مراسم ۲۲ بهمن امسال با سال‌های گذشته بسیار متفاوت است و مسیر راهپیمایی به شکل سال‌های پیش نیست. سال‌های گذشته بسیاری از دستگاه‌ها، بنرها و ایستگاه‌های تبلیغاتی خود را داشتند اما امسال این ظرفیت از بین رفته است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در خصوص برنامه‌های این سازمان برای فضاسازی و زیباسازی شهر در روز ۲۲ بهمن خاطرنشان کرد: در این روز حجم سازه‌های فرهنگی به مناسبت پیروزی انقلاب بیشتر می‌شود، به علاوه فضاسازی میدان آزادی و برگزاری ویدئو مپینگ در این میدان به صورت ویژه انجام خواهد شد.

ضرغامی تصریح کرد: در سال‌های گذشته سازمان زیباسازی همواره وظیفه تدارک محل سخنرانی رئیس جمهور را بر عهده داشت اما امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و شیوه خاص برگزاری راهپیمایی، این جایگاه برپا نخواهد شد اما در تمامی مسیرهای مواصلاتی فضاسازی‌ها و طاق نصرت‌ها انجام و نصب خواهد شد.