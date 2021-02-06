گازرسانی به تمام روستاهای البرز تا پایان سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی ظهر شنبه در حاشیه افتتاح پروژه‌های دهه فجر شهرستان کرج اظهار کرد: بر اساس تمهیدات صورت‌گرفته تا پایان سال آینده پروژه گازرسانی به روستاهای استان البرز به پایان خواهد رسید.

وی بیان کرد: با تلاش مسئولان توانستیم فاز اول پروژه گازرسانی به روستاهای جاده کرج – چالوس را با تمام سختی‌ها و مسیر سخت به اتمام برسانیم که باید قدردان زحمت دست‌اندرکاران آن باشیم، با همین همت بود که امروز مشعل گاز روستای کندر در کنار گلزار شهدای این روستا روشن شد.

استاندار البرز با بیان اینکه با انجام پروژه گازرسانی به روستاهای جاده کرج – چالوس مردم این مناطق سرد و کوهستانی از موهبت گاز برخوردار شدند، تصریح کرد: امیدواریم به وظیفه خود نسبت به مردم به خوبی عمل کنیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ خانوار در این روستا سکونت دارند، خاطرنشان کرد: برای فاز اول این پروژه بیش از ۱۲ میلیارد تومان اعتبار تخصیص پیدا کرد و توانستیم آن را در موعد مقرر افتتاح کنیم.

شهبازی با بیان اینکه پروژه‌های بعدی نیز بر این مبنا ادامه خواهیم داد، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده چند روستای دیگر در محور کرج - چالوس تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

وی با بیان اینکه پروژه گازرسانی به روستاهای جاده کرج – چالوس در ۴ فاز اجرایی خواهد شد که اعتبار لازم برای اجرای آن نیز پیش‌بینی شده است اما صعب‌العبور و کوهستانی بودن مسیر است باعث شده است تا پروژه به کندی پیش برود، اظهار کرد: با این حال سعی داریم تا پرونده گازرسانی به روستاهای البرز تا پایان سال ۱۴۰۰ به پایان برسد.

استاندار البرز بیان کرد: همچنین با نهایی‌شدن پروژه گاز بویین‌زهرا - کرج علاوه بر رینگ گازرسانی به البرز، گاز مورد نیاز استان را برای ۵۰ سال آینده تأمین می‌کنیم.

ایجاد زیرساخت‌ها عاملی برای حفظ جمعیت روستایی

وی با بیان اینکه نبود زیرساخت‌هایی مانند گاز، آب و برق یکی از عوامل مهاجرت روستاییان به شهرهاست، تصریح کرد: بدون شک با ایجاد این زیرساخت‌ها می‌توانیم جمعیت روستایی کشور را حفظ کرده و حتی موجب مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها شویم.

شهبازی متذکر شد: ایران به دلیل شیوع کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه آمریکا با مشکلاتی روبه‌رو شد اما با تدابیر اندیشیده شده هیچ پروژه مهمی در استان تعطیل نشد و تمام این پروژه‌ها یا تکمیل شده‌اند یا در حال اتمام هستند.