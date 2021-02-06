استان فارس هاب هوانوردی جنوب کشور شود

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی روز شنبه در در آئین رونمایی از ترمینال جدید فرودگاه جهرم با بیان اینکه جهرم، شهرستانی ویژه و دارای استعدادهای بالقوه زیادی است که میتوان آنها را به ظهور رساند، اظهار داشت: دولت اهتمام ویژه ای به تبدیل این استعدادهای بالقوه به بالفعل داشته و افتتاح پروژههای فرودگاه جهرم به همت دولت تدبیر و امید است که با وجود تحریمها و شیوع بیماری کرونا که بیش از ۵۰ درصد درآمدهای دولت را کاهش داده خدمات گستردهای را ارائه میکند.
وی با تاکید بر ضرورت همراهی سایر قوای کشور با دولت برای تأمین رفاه مردم و استفاده تمام اقشار از فرصتها و سرمایههای ملی، افزود: دهه فجر طرحهای مختلفی به بهره برداری میرسد از جمله آنها میتوان به افتتاح ۳۶ پروژه به ارزش ۳۲۲ میلیارد تومان در شهرستان جهرم اشاره کرد.
رحیمی با بیان اینکه فرودگاهها پیشتاز در توسعه منطقهای هستند، گفت: تاکنون اقدامات مهمی در فرودگاههای فارس انجام شده که از جمله آنها میتوان به ساخت ترمینال داخلی در فرودگاه لار، احداث ترمینال فرودگاه لامرد، ساخت ترمینال جدید فرودگاه جهرم و ساخت سالن پروازهای خارجی و داخلی فرودگاه شیراز اشاره کرد.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه با توجه به زیرساختهای موجود استان فارس میتواند این استان را به هاب خدمات پروازی و هوانوردی جنوب کشور تبدیل کند، افزود: برای توسعه صنایع هوایی و وابسته مذاکراتی انجام شده که به توسعه اقتصادی و اجتماعی استان فارس خواهد خواهد شد.
همچنین محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در این مراسم عنوان کرد: فرودگاه جهرم در مسیر توسعه و تکمیل قرار گرفته و احداث ترمینال، شروع این کار است.
وی ادامه داد: همچنین برای احداث ساختمان هواشناسی و برطرف شدن مشکلات فرودگاه نیز به همت شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اقدام شده و برای توسعه باند و تکمیل زیرساختهای ناوبری نیز برنامه ریزی شده است.
رضایی با بیان اینکه در جهرم مشکل کمبود مسافر هوایی وجود ندارد، گفت: امروز پروازهای فرودگاه مورد استقبال قرار گرفته به طوری که تنها ۴۰ درصد مسافران میتوانند پذیرش شوند و باید برای افزایش ناوگان هوایی و پروازهای فرودگاه جهرم اقدام شود.
وی در پایان بیان داشت: فرودگاه جهرم دارای قابلیت برقراری پروازهای زیارتی از جمله به مقصد نجف اشرف و سایر پروازهای خارجی است.
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