ماجرای صادر نشدن کارت پرواز برای آرمیتا رضایی نژاد چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، همسر شهید رضایی نژاد از شهدای هسته‌ای اخیراً در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از برخورد متفاوت پرسنل صدور کارت پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین در خصوص تقاضای ارائه حضانت نامه برای فرزندش آرمیتا رضایی نژاد خبر داده است.

به گفته همسر شهید رضایی نژاد، پرسنل این شرکت، علت تقاضای خود را ابلاغیه جدید سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر لزوم احراز هویت در هنگام صدور کارت پرواز عنوان کرده اند.

محمد حسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در این زمینه در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز با همسر شهید رضایی نژاد در این خصوص گفت وگو و عذرخواهی کرده است، گفت: خانواده شهید رضایی نژاد در هنگام دریافت کارت پرواز و مراجعه به کانتر کاسپین، شناسنامه آرمیتا رضایی نژاد را ارائه می‌دهند اما شناسنامه آرمیتا فاقد عکس بوده است.

وی افزود: متصدی کانتر می‌گوید باید احراز هویت شوید و مسافر را به حراست کاسپین معرفی می‌کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: اقدام پرسنل شرکت هواپیمایی کاسپین که درخواست حضانت نامه از مسافر کرده اند، خلاف و غیر قانونی است.

وی تأکید کرد: هم بر اساس قوانین داخلی و هم ایکائو، مسافری که قصد سوار شدن به هواپیما را دارد، باید کارت شناسایی معتبر ارائه داده و احراز هویت شود. با توجه به اینکه آرمیتا رضایی نژاد ۱۴ ساله است، نیازی به این موارد وجود نداشته است.

به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، این اقدام اشتباه از سوی پرسنل کاسپین بوده و اخطارهای لازم هم به کاسپین داده شده است ضمن اینکه ما به عنوان سازمان هواپیمایی کشوری از این اتفاق متأسف هستیم و همچنین دستورالعمل‌های لازم را در اسرع وقت برای شرکت‌های هواپیمایی صادر خواهیم کرد تا دیگر شاهد حوادث اینچنینی نباشیم.