۳۱ مددجوی جرائم غیرعمد استان کرمان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد ظهر شنبه در مراسم «پویش مادر به خانه برمی گردد» و «آزادسازی ۳۱ مدجوی جرایم غیرعمد» در گلزار شهدای کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه سردار شهید سپهبد سلیمانی بیان داشت: در آستانه سالروز ۲۲ بهمن و پیروزی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی درود می‌فرستیم به روح پر فتوح رهبر کبیر انقلاب که از این انقلاب به عنوان معجزه قرن بیستم و انفجار نور یاد کردند.

وی افزود: انقلابی بی‌نظیر با رهبری یک عالم حکیم فرزانه دینی و با همت بلند و جانفشانی یک ملت بزرگ به وقوع پیوست که مبتنی بر ارزش‌های دینی است، این انقلاب با یک ماهیت و ویژگی‌های ذاتی شکل گرفت.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: از ویژگی‌های ذاتی این انقلاب می‌توان به استکبار ستیزی، استبداد زدایی، آزادی بخشی و اسلام طلبی اشاره کرد.

موحد تصریح کرد: این انقلاب انفجار نور در دل آزادی‌خواهان و آزادگان جهان نوری را تاباند و نور امیدی را در دل ملت‌های آزاده سراسر گیتی روشن کرد لذا نظام سلطه طلب، استکبار ستیز جهانی و نظام صهیونیستی هیچگاه نمی‌توانند این انقلاب را با این ماهیت برتابند.

وی گفت: دشمن با همه منافعش با این انقلاب در ستیز بود و این حرکت جهانی با منافع آنها سازگاری نداشت لذا از همان روز اول به ستیز پرداختند برای اینکه این انقلاب را به انزوا بکشند و به زانو درآورند و به شکست برسانند.

موحد یادآور شد: این نظام و ملت با پشتوانه الهی و آرمان‌های مقدسی که دارد ۴۲ سال است که برای حفظ این نظام و رسیدن به اهداف الهی و متعال هزینه می‌پردازد و کوتاه هم نیامده است.

رئیس کل دادگستری افزود: دشمن همه نوع فشار و تحریم‌های ظالمانه و ضدبشری، کودتا و… را به مردم ما تحمیل کرد از سلطه‌های داخلی تا بین‌المللی، منطقه‌ای و… اما خدا را شکر این ملت و این کشور همچنان به آن عهد و پیمانی که با شهدا و امام شهدا بسته‌اند پای بندند و به مسیر خود ادامه می‌دهند و مقاومت می‌کنند.

وی ادامه داد: ملت ما به فضل خدا دستاوردهای بسیار مهمی به دست آورده‌اند و انشاالله از این پیچ و موانع سختی که استکبار جهانی فرا روی ملت قرار داده عبور می‌کنند و به سمت اهداف شهدا پیش می‌روند.

موحد گفت: از عزیزانی که در راستای ترویج و تحقق مکتب حاج قاسم تلاش می‌کنند تشکر می‌کنم ضمن اینکه این مکتب ابعاد مختلف دارد که یک بعد آن رسیدن به داد افرادی که دربند و گرفتار هستند.

وی ادامه داد: برخی از کسانی که در حال حاضر در زندان‌های ما گرفتار هستند فقط به خاطر نداری و فقر است و اگر بضاعت و امکانات مالیشان اجازه می‌داد یک ساعت هم در زندان نمی‌ماندند زیرا این افراد به دلیل شرایط ناگوار اقتصادی در بند هستند.

موحد یادآور شد: خیران و مدیرانی که در قالب ستاد دیه یا گروه‌های جهادی صلح و سازش فعال هستند به دنبال این هستند تا فردی که دچار گرفتاری مالی شده و به زندان افتاده و خانواده‌اش در شرایط سخت و آسیب پذیری به سر می‌برد نجات دهند.

وی گفت: پاسداران بخشی از حقوق خود را برای آزادی زندانی‌های گرفتار و در بند اختصاص داده‌اند و از همه کسانی که در این راستا به ستاد دیه کمک می‌کنند تشکر می‌کنم.

در این آئین ۳۱ مددجوی جرایم غیرعمد استان کرمان آزاد شدند و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند.