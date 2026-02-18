به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع چهارشنبه‌شب در نشست بررسی چگونگی تامین مالی و اجرای آزاد راه شیراز - بوشهر اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان بوشهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی با بیان اینکه اجرای کریدور شیراز بوشهر، تکمیل شبکه آزادراهی کشور است ابراز کرد: کریدور آزادراهی شیراز بوشهر از مزایای زیادی برای مردم و کشور برخوردار است.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: به همین دلیل قابلیت بالایی برای جذب سرمایه گذار و مشارکت بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در تامین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد را نیاز دارد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای آزادراه بوشهر به شیراز افزود: کاهش بار ترافیکی محورهای مواصلاتی، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات، کمک به توسعه گردشگری ساحلی و اتصال بنادر جنوب به شبکه آزادراهی کشور از جمله اهداف این طرح مهم و حیاتی است.

زارع تصریح کرد: دامنه و گستره بهره‌مندی از این طرح محدود به استان‌های فارس و بوشهر نشده، بلکه حلقه اتصال شمال و مرکز کشور به جنوب است.

استاندار بوشهر اضافه کرد: تحقق اهداف اقتصاد دریا محور با توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و تسهیل در دسترسی به بنادر تجاری و مسافربری صورت خواهد گرفت.

نشست بررسی چگونگی تامین مالی و اجرای آزاد راه شیراز بوشهر با حضور استانداران بوشهر و فارس، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و مدیران شرکت سرمایه گذاری برگزار شد.