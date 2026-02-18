مصطفی سالاری، با بیان اینکه شمار داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستاهای یزد به هزار و ۵۹۴ نفر رسیده است؛ اظهار داشت: بیشترین تعداد ثبتنام کنندگان مربوط به حوزه انتخابیه شهرستان تفت است و تعداد بانوان ثبتنام کننده در این دوره نیز تاکنون به ۸۵ نفر رسیده است.
وی ادامه داد: فردا پنجشنبه آخرین روز ثبتنام در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاها است و ساعت ثبتنام نیز از ۸ صبح تا ساعت ۲۲ تمدید شده است و از همه افرادی که تمایل به حضور در این انتخابات را دارند درخواست میکنیم تا برای ثبتنام اقدام کنند.
مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد افزود: همچنین همه بخشداریها و برخی از دهیاریهای مناطق دور از مرکز استان نیز آماده ثبتنام از داوطلبان بوده و فردا از ساعت ۸ تا ۱۶ یکسره باز هستند.
سالاری گفت: ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا از طریق پنجره واحد keshvar.moi.ir انجام میشود و ثبت نام کنندگان باید در پایان کد رهگیری را دریافت کنند.
