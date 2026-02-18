به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی عصر چهارشنبه در بازدید مسئولان از کشتارگاه بوشهر با اشاره به وضعیت فعلی کشتارگاه صنعتی افزود: این مجموعه در حال حاضر در مرحله آزمایشی قرار دارد و خطوط تولید آن در حال تست و تکمیل است.
وی اضافه کرد: اکنون بهطور میانگین روزانه ۱۵ رأس دام سنگین در این کشتارگاه کشتار میشود، اما با تکمیل تجهیزات و فرآیندها، ظرفیت کامل آن فعال خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت راهاندازی این کشتارگاه گفت: زنجیره تولید گوشت از تأمین علوفه، پرورش، نگهداری، حملونقل و کشتار، نیازمند تخصص، زیرساخت و سرمایهگذاری است.
وی افزود: این موضوع در این مجموعه بهصورت یکپارچه دیده شده و میتواند الگوی مناسبی برای توسعه صنایع وابسته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به وضعیت مصرف گوشت قرمز در استان گفت: میزان مصرف سالانه گوشت قرمز در استان حدود ۱۲ هزار تن است که در شرایط عادی، نزدیک به ۹ هزار تن آن از محل تولید داخل استان تأمین میشود، اما در برخی فصول خاص، بهویژه در زمان حضور جمعیتهای شناور، نیاز استان افزایش مییابد.
تامین نیازهای استان
استاندار بوشهر نیز در این بازدید اظهار کرد: تا پیش از این، استان بوشهر فاقد کشتارگاه صنعتی بود و خدمات کشتار عمدتاً توسط کشتارگاههای سنتی و بهصورت پراکنده در شهرستانها انجام میشد.
ارسلان زارع افزود: این کشتارگاه بهصورت کاملاً خصوصی و با سرمایهگذاری شخصی احداث شده و ظرفیت آن روزانه ۲۷۰ رأس دام سبک و ۷۰ رأس دام سنگین است که میتواند بخش قابل توجهی از نیاز استان را پوشش دهد.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: برای تکمیل و بهرهبرداری از این کشتارگاه بزرگ صنعتی، بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده است.
