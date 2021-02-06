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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۳۲

ریاض المالکی اعلام کرد؛

برگزاری نشست مهم درباره فلسطین در قاهره

برگزاری نشست مهم درباره فلسطین در قاهره

وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، نشست وزیران خارجه عربی در قاهره در روز دوشنبه آینده را بسیار مهم ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو صدای فلسطین، ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، نشست وزیران خارجه عربی در قاهره در روز دوشنبه آینده را بسیار مهم ارزیابی کرد.

وی این نشست را در راستای حمایت از آرمان فلسطین دانست.

المالکی تاکید کرد: این پیامی آشکار به همه کشورهای جهان از جمله آمریکاست که با وجود روند سازش، این کشورهای عربی به طرح صلح عربی پایبند و حامی آرمان فلسطین هستند.

وی در ادامه گفت که در دیدار اخیر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان با عبدالله دوم شاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر درباره شروع تلاشهای اردنی، فلسطینی و مصری توافق شد تا اختلافات از بین برود و مواضع واحدی در حمایت از آرمان فلسطین اتخاذ شود.

کد مطلب 5140501

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