هزینه دموراژ در بنادر به صفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد راستاد امروز با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه با اتکا به توان داخلی در مواجهه با تحریم‌ها اظهار داشت: در همه موارد مشمول تحریم در بنادر، به توانمندی داخل اتکا شد و در همین دوران تحریم‌ها با توانمندی داخلی در کشور با همکاری مؤسسات رده‌بندی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های کشتیرانی، بخش‌های تعمیر و نگهداری کشتی و پشتیبانی بنادر طوری عمل شد که فعالیت بنادر و صادرات و واردات کالا در این ایام متوقف نشود.

وی ادامه داد: با شیوع ویروس کرونا محدودیت‌های گسترده ایجاد شد اما تلاش شد با رعایت پروتکل‌ها، بخش دریایی و بندری فعال نگهداشته شده و بدین ترتیب ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر حتی یک لحظه دچار توقف نشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که در این مسیر سختی‌هایی وجود دارد اما قابلیت‌ها و توانمندی‌ها موجب عبوری خوب از این پیچ سخت شد، گفت: با توجه به تجهیزات و زیرساخت‌های بنادر تجاری کشور، نرم تخلیه انبار کالا در بنادر ما قابل قیاس با کشورهای دنیا است.

وی افزود: ظرفیت، زیرساخت و تجهیزات بنادر موجب شده که کمبودی از نظر استاندارد بین المللی برای تخلیه و بارگیری کالا در دنیا نداشته باشیم. برای انواع کالاها و کشتی‌ها شامل کالاهای سبک تا سنگین و کالاهای با سایزها و اندازه‌های بسیار بزرگ اسکله و پایانه‌های مخصوص در کشور وجود دارد که قابلیت خدمات‌دهی دارند.

راستاد با بیان این‌که کانال‌های دسترسی بنادر تا اعماق بالا مدام لایروبی می‌شوند، گفت: به این ترتیب کشتی‌ها با مشکل مواجه نشده و ظرفیت اسکله‌ها متناسب با روند رشد سایز کشتی‌ها و کالاها بالا رفته است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: در بنادر ما ۳۹ کیلومتر طول اسکله وجود دارد که قابلیت پهلوگیری طول مختلف کشتی‌ها و انواع محموله‌ها را دارد و از این نظر نه‌تنها در منطقه بلکه در سطح جهانی با بنادر قابلیت رقابت داریم.

معاون وزیر راه تصریح کرد: امروز صاحبان کالا بابت تخلیه و بارگیری کالای اساسی، کالای فله و کانتینر در بنادر از نظر عملیات بندری مجبور به پرداخت خسارت دموراژ (خسارت بابت تأخیر تخلیه و بارگیری کالا) به کشتی‌ها نمی‌شوند و دموراژ عملیات بندری در بنادر ما صفر است که این نشان از استاندارد بودن بنادر دارد.

وی گفت: طرح جامع بنادر بازرگانی کشور تا افق ۱۴۰۴ مصوب شده است و در همان مسیر کار خود را ادامه می‌دهیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: ظرفیت بنادر در سال ۹۲ رقم ۱۷۰ میلیون تن بود که امروز به ۲۵۰ میلیون تن افزایش یافته است و تا پایان عمر دولت به ۲۸۰ میلیون تومان می‌رسد.

راستاد گفت: در حال حاضر سرمایه گذاری خصوصی در بنادر ما ۱۶ هزار میلیارد تومان است و ۳۰۰ قرارداد بخش خصوصی در بنادر داریم که شامل احداث روبنا، تجهیزات و حتی احداث زیرساخت‌ها است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی محقق شده است.