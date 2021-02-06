رکورد تولید گوشت توسط عشایر شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، شاهپور علایی مقدم در نشست خبری صبح امروز افزود: ۲۵ درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور توسط عشایر تولید می‌شود که افزایش تولید شکل گرفته با توجه به اقداماتی، چون اصلاح نژاد، اصلاح تغذیه و حمایت‌های مالی، محقق شده است.

وی ادامه داد: براساس آخرین آمار، خانوار عشایر از ۲۱۳ هزار به ۲۴۶ هزار افزایش یافته و جمعیت عشایر نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است.

علایی مقدم گفت: ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام در اختیار عشایر است و ۳۴ میلیون هکتار از مراتع نیز مورد بهره برداری این قشر قرار دارد.

رئیس سازمان عشایر کشور با اشاره به اینکه عشایر به تولید محصولات دامی کشور کمک شایانی می‌کنند، افزود: از سویی عشایر نقش پدافندی دارند و در مرزها از کیان کشور دفاع می‌کنند.

علایی مقدم با اشاره به اینکه در میان عشایر تنها ۵ نفر مورد فوتی به دلیل شیوع ویروس کرونا وجود داشته، اضافه کرد: ۳ هزار نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند که بهبود پیدا کردند.

وی گفت: نهاده‌های دامی عشایر به طور عمده وابسته به مراتع است و دام آن‌ها از منابع علوفه‌ای مرتعی تغذیه می‌کند، اما با این حال یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن نهاده برای عشایر تأمین می‌شود که ۵۷۰ هزار تن وابسته به خارج است و از طریق واردات تأمین می‌گردد.

رئیس سازمان امور عشایر کشور ادامه داد: تا این لحظه ۴۷۰ هزار تن از منابع واردات تأمین و توزیع شده و تا پایان سال ۵۷۰ هزار تن مورد نیاز تأمین می‌شود و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی گفت: تنها مشکل موجود، تفاوت قیمتی میان نهاده‌های دولتی و بازار آزاد است که افزایش این تفاوت موجب آن شده است که تقاضا برای نهاده‌های دولتی بسیار افزایش یابد و تأمین آن دشوار شود.

علایی مقدم با اشاره به اینکه شرایط کرونا تقاضا برای مصرف گوشت قرمز را کم کرده است، افزود: امسال مصرف سرانه ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش داشته ضمن اینکه سال گذشته ۱۷۰ هزار تن گوشت وارد شده بود که امسال این رقم به ۴۰ هزار تن رسیده و در همین راستا طرحی به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کردیم که ۱۰ درصد دام عشایر تحت نظر تشکل‌ها، صادر شود که منتظر طرح آن در ستاد تنظیم بازار هستیم.

وی گفت: با توجه به اینکه در کشورهای همسایه دام کشور ما به سه برابر قیمت خریدار دارد این موضوع می‌تواند کمک شایانی به عشایر در راه حمایت از تولیدشان داشته باشد.

رئیس سازمان امور عشایر کشور با اشاره به طرح‌هایی که قرار است دهه فجر امسال بهره برداری شوند افزود: یکی از آنها، طرح جامع بهداشت عشایر است که قرار است ارائه خدمات به جامعه عشایری توسط بهداشت یاران عشایری انجام شود، همچنین قرار است دهه فجر امسال ۲۸۸ پروژه آبرسانی به ارزش ۱۳۵ میلیارد تومان به بهره برداری برسد که به این ترتیب شاخص برخورداری عشایر از آب تمیز از ۴۳ درصد به ۶۳ درصد می‌رسد.

وی گفت: همچنین قرار است ۱۳ هزار و ۵۰۰ پنل خورشیدی توسط وزارت نیرو در دهه فجر امسال بین عشایر توزیع شود، از سوی دیگر ۴۰۰ خانه بهداشت به بهره برداری می‌رسد و ۱۰۰ هزار نفر از عشایر از بیمه رایگان برخوردار می‌شوند.