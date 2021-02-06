  1. جامعه
  2. شهری
۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۱۴

ضامنی:

۴۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده، سال آینده نوسازی می‌شوند

۴۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده، سال آینده نوسازی می‌شوند

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، گفت: سال آینده برنامه نوسازی ۴۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در حاشیه مراسم رونمایی از ۱۱۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس، در جمع خبرنگاران، بیان کرد: علی رغم مشکلاتی که در حوزه نوسازی تاکسی‌ها نظیر تغییر قیمت‌های فصلی، وجود داشت، موفق شدیم که طرح نوسازی ۱۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده در کشور را برنامه‌ریزی کنیم. خوشبختانه ۸ هزار دستگاه تحویل متقاضیان شده و ۲ هزار دستگاه دیگر باقی مانده که تا پایان امسال، تحویل داده خواهد شد.

وی در ادامه افزود: امید است این فرآیند در سال آینده با عدد بالاتری ادامه پیدا کند تا انباشتی که در حوزه تاکسی‌های فرسوده وجود دارد، کاهش یابد. در حال حاضر بالغ بر ۱۹۲ هزار دستگاه تاکسی در کشور به سن فرسودگی رسیده‌اند که به علت انباشتی از سال‌های گذشته بوده، است.

ضامنی ضمن اشاره به اجرای طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده از ابتدای سال ۱۳۹۵، گفت: تاکنون ۷۵ هزار دستگاه تاکسی در سطح کشور نوسازی شده اما تعداد ناوگان فرسوده بسیار بالاست که باید حتماً برنامه‌ریزی بهتری با همکاری و مشارکت سازمان‌هایی نظیر بانک‌ها و شرکت‌های خودروسازی صورت گیرد. برنامه ما برای سال آینده نوسازی ۴۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده است که در حال مذاکره با شرکت ایران خودرو هستیم تا بتوان از ظرفیت این شرکت استفاده شود.

کد مطلب 5140545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بهنام رشیدی RO ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام و خسته نباشید چرا تاکسی های اطراف تهران به طرح نوسازی با وام نمیرسند بخدا نداریم به شهرهای اطراف تهرانم وام بدین بتونن تعویض کنن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها