به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در حاشیه مراسم رونمایی از ۱۱۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس، در جمع خبرنگاران، بیان کرد: علی رغم مشکلاتی که در حوزه نوسازی تاکسی‌ها نظیر تغییر قیمت‌های فصلی، وجود داشت، موفق شدیم که طرح نوسازی ۱۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده در کشور را برنامه‌ریزی کنیم. خوشبختانه ۸ هزار دستگاه تحویل متقاضیان شده و ۲ هزار دستگاه دیگر باقی مانده که تا پایان امسال، تحویل داده خواهد شد.

وی در ادامه افزود: امید است این فرآیند در سال آینده با عدد بالاتری ادامه پیدا کند تا انباشتی که در حوزه تاکسی‌های فرسوده وجود دارد، کاهش یابد. در حال حاضر بالغ بر ۱۹۲ هزار دستگاه تاکسی در کشور به سن فرسودگی رسیده‌اند که به علت انباشتی از سال‌های گذشته بوده، است.

ضامنی ضمن اشاره به اجرای طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده از ابتدای سال ۱۳۹۵، گفت: تاکنون ۷۵ هزار دستگاه تاکسی در سطح کشور نوسازی شده اما تعداد ناوگان فرسوده بسیار بالاست که باید حتماً برنامه‌ریزی بهتری با همکاری و مشارکت سازمان‌هایی نظیر بانک‌ها و شرکت‌های خودروسازی صورت گیرد. برنامه ما برای سال آینده نوسازی ۴۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده است که در حال مذاکره با شرکت ایران خودرو هستیم تا بتوان از ظرفیت این شرکت استفاده شود.