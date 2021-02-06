تقدیم پیام رهبر انقلاب، گفتگوهای اقتصادی و دیدار با همتایان روسی

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با اشاره به سفر قالیباف به روسیه گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در رأس هیأتی بلند پایه بنا به دعوت ویچیسلاو والودین، رئیس دومای دولتی روسیه فردا عصر (یکشنبه ۱۹ بهمن ماه) به مسکو سفر خواهد کرد و در این سفر سه روزه علاوه بر تقدیم پیام رهبر معظم انقلاب به دولت روسیه، دیدارهایی را با همتایان خود در دوماً و سنا، مقامات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی این کشور خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه ارتقای روابط ایران و روسیه به سطح راهبردی از جمله مهم‌ترین اهداف این سفر است، تصریح کرد: نشست‌های مختلف در حوزه مسائل اقتصادی و ارتباطات تجاری بخش مهمی از برنامه‌های سفر رئیس مجلس به روسیه است.

نگاهداری با اشاره به پایین بودن سطح مبادلات تجاری تهران و مسکو اضافه کرد: دکتر قالیباف همچنین در نشستی با حضور فعالان اقتصادی ایران و روسیه از نزدیک چالش‌ها و مشکلات مبادلات تجاری دو کشور را مورد بررسی قرار خواهد داد تا برای ارتقای سطح مبادلات تجاری و اقتصادی برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به دیگر اهداف اقتصادی سفر رئیس مجلس به روسیه تاکید کرد: علاوه بر تقویت همکاری‌های اقتصادی در قالب روابط دوجانبه، تقویت روابط تجاری در قالب اتحادیه اوراسیا که ایران عضو ناظر آن است و همچنین بحث درباره کریدور شمال و جنوب، از دیگر موضوعات مهم سفر قالیباف به روسیه خواهد بود.

وی ادامه داد: دکتر قالیباف روز دوشنبه در اولین روز سفر خود ضمن دیدار و گفت‌وگو با رئیس مجلس دومای فدراسیون روسیه و شورای فدراسیون با اندیشمندان انستیتو شرق‌شناسی این کشور دیدار خواهد کرد.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس تصریح کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه دیدار و گفت‌وگو با رئیس اتحادیه اوراسیایی، شبکه روسیه ۲۴، لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و پاتروشف دبیر شورای امنیت را در دستور کار خود دارد و در ادامه روز ضمن سخنرانی در آکادمی دیپلماتیک در جشن پیروزی انقلاب شرکت خواهد کرد.

به گفته نگاهداری حضور و سخنرانی در جمع اندیشمندان اندیشکده های حوزه سیاست خارجی و روابط بین المللی نیز از دیگر برنامه‌های رئیس مجلس در مسکو است.

وی ضمن تاکید براینکه روابط ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف از جمله پارلمانی در حال توسعه بوده و دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی از مسکو به تعمیق هرچه بیشتر مناسبات دو کشور در زمینه‌های دیگر هم کمک می‌کند، بیان کرد: رئیس مجلس دومای فدراسیون روسیه پس از انتخاب دکتر قالیباف به عنوان رئیس مجلس، طی پیامی از طریق رئیس کمیته روابط خارجی دوماً از دکتر قالیباف برای سفر به این کشور و پیگیری همکاری‌های پارلمانی و موضوعات دوجانبه دعوت کرد.

براساس این گزارش در این سفر حجت الاسلام ذوالنوری رئیس و ابوالفضل عمومی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی و سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی رئیس مجلس را همراهی می‌کنند.