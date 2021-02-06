  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۲۰:۱۰

توجه به ارتقای معیشت کارکنان قوه قضاییه، عامل پیشبرد سند تحول

توجه به ارتقای معیشت کارکنان قوه قضاییه، عامل پیشبرد سند تحول

رئیس قوه قضائیه در سومین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی گفت: ارتقای معیشت قضات و کارکنان قوه قضائیه یکی از مهمترین راه‌های مبارزه با فساد در قوه قضائیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی به ریاست آیت الله رئیسی برگزار شد.

رئیس قوه قضائیه با گرامیداشت دهه فجر گفت: اصلی‌ترین و مهمترین عامل در اجرای سند تحول قضائی، نیروی انسانی توانمند و با انگیزه است و ارتقای معیشت قضات و کارکنان قوه قضائیه یکی از مهمترین راه‌های مبارزه با فساد در قوه قضائیه است.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به مفاد سند تحول قضائی گفت: نظام پرداخت‌ها مانند بهره‌وری و خدمات رفاهی باید بر مبنای عدالت، کرامت منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری باشد و برقراری عدالت در سراسر کشور و بین همه کارکنان قوه قضائیه پیگیری شود.

رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی گفت: با استفاده از منابع فعلی یا واگذاری اموال مازاد، باید خدمات رفاهی و درمانی بیشتری برای کارکنان فراهم کرد، به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ همه سرمایه‌های انسانی دستگاه قضائی تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار گیرند.

آیت الله رئیسی افزود: معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی موظفند در تعامل با قوه مجریه و قوه مقننه، مشکلات معیشتی کارکنان قوه قضائیه را تبیین کنند تا در بودجه ۱۴۰۰، این مشکلات به حداقل برسد.

در این جلسه، گزارش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی درباره میزان حقوق و دستمزد و خدمات رفاهی و درمانی کارکنان قوه قضائیه مطرح شد.

کد مطلب 5140654
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها