برگزاری ️جشن خیابانی چهل و دومین بهار انقلاب در کرمانشاه

️سید محمد جعفر امامیان صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: خادمیاران رضوی به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند اسلامی با حضور در ۱۲ محله جشن و شادی را به خیابان‌های شهر خواهند برد.

وی با اشاره به برگزاری این جشن خیابانی از ۱۹ الی ۲۲ بهمن ماه طبق برنامه انجام شده، افزود: خادمیاران رضوی با شیوع بیماری کرونا، با ابتکار بزرگداشت ایام و حضور در قالب کاروان خیابانی برنامه‌های متعددی را اجرا نموده‌اند که از جمله‌ی آنها می‌توان به جشن نیمه شعبان، حضور در مجتمع‌های مسکونی در ۱۰ روز دهه کرامت اشاره کرد.

️دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه تصریح کرد: جشن خیابانی پیروزی انقلاب اسلامی به همت خادمیاران رضوی و با مشارکت جامعه ایمانی مشعر استان کرمانشاه، مرکز آفرینش‌های هنری بسیج سپاه نبی اکرم (ص) و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این جشن در تاریخ یکشنبه ۱۹ بهمن دماه از ساعت ۱۶:۳۰ در میدان مرکزی کرمانشاه و از ساعت ۱۷:۳۰ در چهارراه نوبهار برگزار می‌شود.

امامیان بیان کرد: این جشن‌ها تا پایان دهه مبارک فجر در شهر کرمانشاه روزانه در ۲ محله برگزار می‌شود.