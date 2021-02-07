سامانه بارشی تا دوشنبه در گلستان فعال است

مریم نیکزادفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از بامداد دیروز (شنبه) آسمان استان تحت تاثیر سامانه ناپایدار قرار گرفت و بارش باران در اکثر مناطق استان اتفاق افتاد.

کارشناس هواشناسی گلستان افزود: بیشترین میزان بارش از ایستگاه‌های گرگان، علی آباد، گالیکش، اینچه برون و مینودشت گزارش شده و بارش‌ها تا بامداد روز دوشنبه ادامه دارد.

وی ادامه داد: این سامانه ناپایدار بارشی از روز دوشنبه از فراز استان عبور کرده و با عبور سامانه جو پایدار می شود و روند افزایشی دما آغاز خواهد شد.

نیکزادفر گفت: وزش باد، پدیده مه و بارش برف در ارتفاعات از پیامدهای سامانه بارشی فعال در استان است.