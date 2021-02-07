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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۰۴

«ریاض المالکی» خبر داد؛

آغاز همکاری های رام الله با دادگاه لاهه برای تحقیق علیه تل آویو

آغاز همکاری های رام الله با دادگاه لاهه برای تحقیق علیه تل آویو

وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از آغاز همکاری های این تشکیلات با دادگاه لاهه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «ریاض المالکی» وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که این تشکیلات، همکاری‌های خود را با دادگاه کیفری بین المللی لاهه برای آغاز تحقیقات در فلسطین، شروع کرده است.

این سخنان المالکی بعد از آن مطرح می‌شود که دادگاه لاهه جمعه شب، صلاحیت خود را مبنی بر بررسی جنایات صورت گرفته در اراضی اشغالی فلسطین را تأیید کرد.

المالکی ادامه داد: طرف‌های ذی ربط در فلسطین فوراً اقدامات لازم برای همکاری با دادگاه لاهه را در خصوص تحقیقات رسمی در اراضی فلسطین، آغاز کرده اند.

وی گفت: این رأی دادگاه لاهه باعث می‌شود شرایط برای بررسی جنایات اشغالگران اسرائیلی و محاکمه جنایتکاران جنگی مهیا شود.

روز گذشته نیز وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین به رأی دادگاه لاهه مبنی بر تأیید صلاحیت خود برای رسیدگی به پرونده اراضی اشغالی فلسطین واکنش نشان داد.

این وزارتخانه اعلام کرد که رأی این دادگاه، یک دستاورد تاریخی برای آغاز تحت پیگرد قرار دادن جنایتکاران به شمار می‌رود.

کد مطلب 5140779
فاطمه صالحی

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