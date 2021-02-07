نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای بررسی رأی دادگاه «لاهه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اعضای کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه تشکیل جلسه می‌دهند. اعضای کابینه مذکور قصد دارند در جریان این جلسه رأی اخیر دادگاه لاهه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.

بر اساس این گزارش، در نشست مذکور این مسأله مورد بررسی قرار خواهد گرفت که پس از رأی دادگاه لاهه چه پرونده‌های قضائی ممکن است در این دادگاه علیه صهیونیست‌ها گشوده شود. وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی قرار است گزارشی را در این زمینه به کابینه امنیتی ارائه دهد.

در همین ارتباط، شبکه صهیونیستی «کان» فاش کرده است که مقامات این رژیم قصد دارند از طریق بازگشایی کانال‌های ارتباطی با مسئولان دادگاه لاهه، آنها را از انجام تحقیقات علیه اقدامات تل‌آویو، بازدارند.

پیش از این رأفت مره، عضو ارشد حماس گفته بود: ملت فلسطین امیدوار است سران رژیم صهیونیستی هرچه زودتر به دلیل جنایات خود در اراضی اشغالی بازخواست و محاکمه شوند. وی همچنین خواستار بکارگیری تمامی راهکارها و ابزارها برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین شد.

گفتنی است، دادگاه بین المللی کیفری لاهه جمعه شب به صلاحیت خود برای رسیدگی به پرونده اراضی اشغالی فلسطین رأی داد. دادگاه لاهه رأیی صادر کرده است که به موجب آن، صلاحیت رسیدگی قضائی به جنایات صورت گرفته در اراضی اشغالی فلسطین به آن واگذار می‌شود. این اقدام زمینه را برای انجام تحقیقات احتمالی درباره این اراضی مهیا می‌کند.