به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت نیروهای انقلاب امروز در نشست خبری ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف همچون حوزه‌های علمی، حمایت از مقاومت و بیداری ملت‌ها باورنکردنی است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های جامعتین در قالب‌های تعریف شده تشکیلاتی، افزود: نقش آن‌ها در ۴۲ سال گذشته نقش کارساز و وحدت‌آفرین بوده است؛ جامعتین نماد فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی میان مردم هستند.



سخنگوی شورای وحدت نیروهای انقلاب ضمن بیان اینکه جامعه روحانیت مبارز با دعوت از احزاب و تشکل‌های سیاسی برای همگرایی و نقش‌آفرینی موثر واقع شد، اظهار داشت: در دوسال اخیر که این دعوت صورت گرفت، احزاب استقبال خوبی کردند و منجر به تشکیل شورای وحدت شد.

متکی افزود: شورای وحدت با مشارکت همه تشکل‌ها و اقشار که با یک دعوت عام نیز صورت گرفت، شکل گرفت و در یک جلسه‌ای پیرامون نحوه این مشارکت و وحدت عملی صحبت کردیم و تصمیم بر این شد که از هر حزبی، ۴ الی ۵ نفر به عنوان نماینده در شورا حضور داشته باشند.

وی ضلع اول شورای وحدت را نمایندگان احزاب خواند و گفت: ضلع دوم هم نماینده جامعه روحانیت و ضلع سوم نیز نماینده، اقشار مختلف جامعه از جمله بانوان هستند.

سخنگوی شورای وحدت نیروهای انقلاب درخصوص وحدت نیروهای انقلاب، گفت: وحدت و عدم تخریب دو کلمه کلیدی است که ما خود را ملزم به رعایت آن می‌دانیم.

متکی اظهار داشت: ما در واقع به دنبال این هستیم که رودها در نهایت به هم بپیوندند البته پیش از تشکیل شورای وحدت طی نشست‌های متعدد این مبانی را پیگیری کردند که همه در کنار هم قرار بگیریم تا در یک فضای دموکراتیک و شفاف صورت گیرد البته هنوز به نتیجه نرسیده ولی ادامه دارد و ما امیدواریم که به نتیجه مطلوب خود برسد ولی تا آن زمان رویکرد ما حمایت از وحدت و پرهیز از تخریب است.

وی با بیان اینکه شورای وحدت یک ساختار ثابتی به عنوان هیئت اجرایی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: این هیئت دو وظیفه دارد که اول درازمدت و دیگری مقطعی است که مقطعی مربوط به ریاست جمهوری می‌شود.



سخنگوی شورای وحدت نیروهای انقلاب با بیان اینکه ۹ کارگروه ستادی تشکیل داده شده است، افزود: به عنوان مثال ۱۵ کمیته از دانش‌آموزان، دانشجویان و غیره تشکیل شده است و هرکدام از این کمیته‌ها وظیفه تولید محتوا نسبت به قشر خود را برعهده دارند.

متکی اظهار داشت: اکنون در خصوص بحث انتخاباتی، درحال بررسی محتوایی موضوع هستیم که فردا نیز یک جلسه‌ای در این رابطه برگزار می‌کنیم و در آینده به مصادیق هم خواهیم رسید.



وی در رابطه با اعضای هیئت اجرایی شورای وحدت، گفت: ۱۲ نفر از احزاب و ۵ الی ۶ نفر از اقشار در این هیئت وجود دارند که اسامی را بعداً اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی شورای وحدت نیروهای انقلاب با بیان اینکه هدف‌شان رسیدن به یک نامزد انتخاباتی واحد است، تاکید کرد: درحال رایزنی با جبهه پایداری هستیم و امیدواریم به این هدف برسیم.

متکی همچنین با بیان اینکه ما قطعاً پیروز انتخابات هستیم، گفت: باید در این زمینه گفتمان درستی انتخاب شود و نامزد اصلح هم گزینش و مواضع آن به مردم تبیین شود.



وی با اشاره به اینکه در آینده به بررسی نامزدها برای رسیدن به گزینه مناسب شورای وحدت خواهیم رسید، اظهار داشت: هنوز به هیچ گزینه‌ای در این زمینه نرسیده‌ایم.

سخنگوی شورای وحدت نیروهای انقلاب در پاسخ به سوال مهر، درباره اینکه آیا تکثر نامزدهای نیروهای انقلاب در آوردگاه انتخابات منجر به شکست این جریان نمی‌شود؟، گفت: رویکرد درست و مناسب رسیدن به وحدت است اما اگر کسی مستقل وارد شود نمی‌توان مانع حضور او شد.

متکی در پاسخ به این پرسش که آیا در این شورا احتمال حضور آیت الله رئیسی در انتخابات وجود دارد، گفت: تصور شخصی من این است که در شورای وحدت با اقبال خوبی روبه‌رو خواهند شد. هرچند هنوز درباره او بحثی در شورای وحدت انجام نشده است.

وی همچنین درباره اینکه آیا نمایندگان رئیس جمهور سابق و رئیس مجلس هم در شورای وحدت حضور دارند؟، اظهار داشت: ما با همه کسانی که رویکرد شورای وحدت را پذیرا باشند و همگرایی شعارشان باشد آمادگی همکاری داریم.

سخنگوی شورای وحدت نیروهای انقلاب با بیان اینکه من از افراد نام نمی‌برم و نسبت به آنان اظهار نظری نمی‌کنم، گفت: اما به طور کلی افراد را در ظرفیت انتخابات ریاست جمهوری، مورد بررسی‌های لازم قرار می‌دهیم و همچنین نسبت به شخصیت‌های سابق یا لایق سیاسی بر اساس مواضع فعلی‌شان اعلام نظر می‌کنیم.