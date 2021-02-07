رای پرونده متهمان پیش فروش خودرو در گلستان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری گلستان، هادی هاشیمان اظهارکرد: رأی پرونده موسوم به پیش فروش خودرو با ۶ متهم پس از سه جلسه رسیدگی به ریاست قاضی مزیدی، صادر شد.

وی گفت: دادگاه متهم ردیف اول این پرونده علی اکبر طاهری را به تحمل سه سال حبس، رد مال به شکات به میزان چهار میلیارد و ۲۳۲ میلیون تومان و همچنین پرداخت جزای نقدی دو برابر این مبلغ در حق دولت محکوم کرد.

هاشمیان ادامه داد: قاضی چهار متهم دیگر این پرونده را به تحمل ۶ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲۰ میلیون ریال در حق دولت محکوم کرد.

وی گفت: برای ششمین متهم این پرونده هم به علت این که در تحقق جرم مساعدتی نداشته است مستند به اصل ۳۷ قانون اساسی، رأی برائت صادر شد.

هاشمیان ادامه داد: این رأی با عنایت به بند ر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و بندهای ۳ و ۱۰ استجازه از رهبر معظم انقلاب بوده و مواد ۲۸ و ۳۳ آیین‌نامه اجرایی آن، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

رئیس‌کل دادگستری گلستان بیان کرد: رأی به همه ۶۶ شاکی پرونده ابلاغ‌شده و مسئول اجرای این حکم برای رد مال به شاکیان، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان است.

گفتنی است پرونده پیش فروش خودرو پس از پرونده معروف به پرهام آزادشهر و گندم های مفقودی سومین پرونده‌ای بود که به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گلستان ارجاع شد.

در این پرونده، متهمان از طریق پیش فروش خودرو و با وعده تحویل خودرو بیش از چهار میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کردند.

این پرونده درست زمانی شکل گرفت که دادگاه علنی پرونده پرهام آزادشهر که به همین شیوه از مردم کلاهبرداری شده بود در حال رسیدگی بود.