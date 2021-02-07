سمینار «بررسی اهمیت خانواده در اسلام در فرهنگ فاطمی»

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت میلاد فرخنده دخت نبی اکرم (ص) و گرامیداشت روز زن، به همت خانه فرهنگ ایران در پیشاور با مشارکت انجمن ادبی بانوان کاروان حوا، نهضت بانوان منهاج‌القرآن ایالت خیبر پختونخوا، دانشگاه بی‌نظیر بوتو پیشاور، انجمن زینبیه (س) پیشاور، سمینار «اهمیت خانواده در اسلام در فرهنگ فاطمی» با حضور نویسندگان و شاعران معروف ایالت خیبر پختونخوا و جمع کثیری از بانوان پیرو صدیقه طاهره (س) در سالن امام خمینی (ره) خانه فرهنگ کشورمان برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و منقبت خوانی در شأن و فضیلت حضرت فاطمه (س) آغاز و کلیپ تهیه شده توسط نمایندگی فرهنگی کشورمان با صداگذاری به زبان اردو پخش شد.

شرکت‌کنندگان در خصوص اهمیت خانواده در اسلام در فرهنگ فاطمی و ابعاد مختلف شخصیتی، فضائل، کمالات و سیرت طیبه حضرت سیده نساء العالمین صدیقه طاهره (س) به ایراد سخنرانی پرداختند.

بشری فرخ، رئیس انجمن ادبی کاروان حوا اظهار کرد: عشق و ارادت زنان آزاده دنیا به حضرت فاطمه زهرا (س) و تأسی از مشی ایشان براساس دستورات دین مبین اسلام در اهمیت به خانواده و تربیت فرزندان صالح در سایه اقتدا به این بانوی بی بدیل خلقت توشه اعمال نیک زنان در دنیا و آخرت است.

وی افزود: خانواده به عنوان اولین و مهمترین نهاد اجتماعی تأثیر بسیاری در ساخت مدینه فاضله جهانی داشته و این موضوع تنها در سایه الگوپذیری از فخر خلقت بشری حضرت صدیقه کبری (س) از سوی حضرت باری تعالی محقق می‌شود.

بشری فرخ گفت: تمامی خصوصیات و ابعاد شخصیتی که می‌توان در وجود یک زن کامل متصور شد، در وجود مبارک دخت نبی اکرم (ص) جلوه‌گری می‌کند. زنان مسلمان در صورت تطبیق رفتار خود و الگوپذیری از سیره آن حضرت، هیچ گاه از مسیر سعادت و خوشبختی منحرف نخواهند شد.

روبینه معین، رئیس نهضت بانوان منهاج القرآن پیشاور ضمن تبریک روز زن و میلاد با برکت حضرت زهرا (س) در سخنان خود با اشاره به تحصیل عشق، محبت، مسئولیت پذیری، اهتمام به امور خانواده و… حضرت زهرا (س) از سرچشمه محبت و عطوفت رسول خدا (ص)، برای محبت به همسر و فرزندانش و انجام وظایف خود نسبت به خانواده اظهار کرد: بزرگترین موفقیت و ارزش زنان در تمام شئون زندگی، ایجاد آرامش، امنیت و خشنودی در فضای خانواده است.

وی با تأکید بر فرمایش حضرت علی (ع) مبنی بر «جهاد زن، شوهرداری است» خاطرنشان کرد: زنان مسلمان بایستی با تمام سعی و تلاش خود برای ایجاد آرامش در خانواده در این جهاد اکبر سربلند و پیروز شوند.

رئیس نهضت بانوان منهاج القرآن گفت: منزل حضرت زهرا (س) محلی امن برای انجام اشکال مختلف فعالیت‌های اجتماعی از جمله رسیدگی و کمک به مستمندان، قضاوت کردن عادلانه برای حل اختلافات خانوادگی مردم، پاسخگویی به سوالات دینی و شرعی و علمی زنان بوده و اینها تنها گوشه‌ای از فعالیت‌ها و اهتمام جدی به مسائل اجتماعی و حقوق زنان عصر خود از جانب بانوی اول اسلام است و بیراهه نیست، اگر حضرت زهرا (س) را اجتماعی‌ترین زن تاریخ زمان خود و اعصار بعد معرفی کنیم.

رابعه بصری، نماینده حزب تحریک انصاف در مجلس ایالت خیبر پختونخوا با تأکید بر مقام روحانی و ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی حضرت فاطمه (س) با استناد به آیات قرآن و روایات، انتخاب روزی به عنوان روز زن را تصمیمی هوشمندانه دانست و گفت: بانوی دو عالم حضرت زهرا (س) با ویژگی‌های بارز شامل تکریم خانواده و تربیت صحیح فرزندان، نه تنها برای زنان مسلمان بلکه برای همه زنان آزاده جهان اسوه‌ای بی نظیر است.

شاهین عمر، رئیس دانشکده دخترانه سیتی گلبهار پیشاور اظهار کرد: از آنجایی که خلاء تربیتی، ترویج و گسترش بی اخلاقی در دنیای امروز، جامعه بشری را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است لذا بر زنان تحصیل کرده و فرهیخته مسلمان جهان واجب است، ابتدا برای تحکیم و اساس خانواده و جامعه انسانی با ترویج دستورات اسلام واقعی و پیروی از کردار و مشی حضرت صدیقه کبری (س) در نقش آفرینی تربیت فرزندان و حفظ خانواده به رسالت دینی و انسانی خود عمل کنند.

وی افزود: ترویج کردار فاطمی به عنوان نمونه‌ای کامل در اهمیت و حفظ جایگاه مقدس خانواده، راهگشای رهایی از مشکلات و بی سامانی‌ها در خانواده و جهان افسار گسیخته معاصر است.

شاهین عمر تأکید کرد: الگو برداری جوانان از شخصیت‌های فضای مجازی و اروپاییان، موجب سست شدن و از بین رفتن بنیان خانواده‌ها شده است، لذا بیشتر از هر زمانی احساس می‌شود، تاسی از رفتار و شخصیت حضرت زهرا (س) می‌توان جامعه را به رشد و تعالی رسانده و نسل کنونی را به سوی ارزش‌های والای انسانی سوق داد.

نسیم نقوی، رئیس انجمن زینبیه شیعیان پیشاور ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن با اشاره به زوایای زندگی شخصی حضرت فاطمه (س) اظهارداشت: انجام وظایف خانوادگی ایشان ازجمله: رسیدگی به امورات جاری زندگی، تربیت فرزندان، عبادت و… سرمشقی برای تمام زنان عالم است.

وی گفت: بر زنان مسلمان جهان واجب است با تأثیرپذیری از فرهنگ فاطمی، جوامع خود را درجهت تثبیت انسجام خانواده و رشد تربیتی احیا کنند.

رئیس انجمن زینبیه پیشاور خاطرنشان کرد: پیروی از فرهنگ فاطمی به عنوان چهره تابناک و روشن اسلام ناب محمدی، حفظ خانواده و تربیت صحیح فرزندان و همچنین اصلاح و پیشرفت جامعه را به دنبال خواهد داشت.

بسمینه سراج، رئیس بخش زبان و ادبیات اردو دانشگاه بی نظیر بوتو پیشاور ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) روز زن و مادر در مقاله ارائه شده خود اظهار داشت: حضرت فاطمه (س) الگوی موفق برای تمام انسان‌ها به ویژه بانوان در همه زوایای زندگی فردی، اجتماعی، فکری، تربیتی و فرهنگی بوده و بایستی فرهنگ فاطمی در خانواده‌ها نهادینه گردد.

سراج گفت: بانوان اساتید دانشگاه‌ها بایستی با بازگویی رفتار و منش حضرت فاطمه (س) به دانشجویان، ایشان را برای سرلوحه قراردادن در زندگی خود معرفی کنند. تأسی از کردار این بانوی بهانه خلقت، جامعه گرفتار در بی اخلاقی و ناهنجاری‌ها را نجات خواهد داد.

شاهده سردار، استاد بخش فلسفه دانشگاه پیشاور با اشاره به عفت و حجاب حضرت زهرا (س)، افزود: برگزاری چنین سمینارهایی در موضوعات سیره آن والامقام، در سطح دانشگاه‌ها برای آشنایی نسل جوان بسیار لازم و ضروری است.

روشن کلیم، نویسنده و شاعره مشهور ایالت خیبر پختونخوا ضمن قرائت اشعار خود در وصف عظمت و شخصیت والای حضرت زهرا (س) و تأکید بر مقام و منزلت زن در اسلام گفت: زنان در سایه عفت و پاکدامنی استحقاق بهره‌مندی از انوار خفیه الهی را داشته و می‌توانند بهترین مخلوق خدا بر روی زمین باشند.

وی در پایان سخنانش، افزود: خداوند بهترین مخلوق جهان به نام حضرت فاطمه زهرا (س) را به عنوان نمادی برتر، برای سرلوحه قرار دادن زنان عالم آفریده است.