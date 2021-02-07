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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۰۸

فردا در کتابفروشی به‌نشر؛

«مست و سنگستان» رونمایی می‌شود

«مست و سنگستان» رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی از کتاب «مست و سنگستان» فردا دوشنبه ۲۰ بهمن در کتابفروشی انتشارات به‌نشر در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر ۲۷ بعثت، مراسم رونمایی و تقدیر از نویسنده و راوی کتاب «مست و سنگستان» فردا دوشنبه ۲۰ بهمن در کتابفروشی انتشارات به‌نشر (آستان قدس رضوی) در تهران برگزار می‌شود.

این‌کتاب که به تازگی توسط نشر ۲۷ بعثت منتشر شده، خاطرات عزیزالله فرخی را از سال‌های دفاع مقدس و اسارت را به قلم حجت‌الله ایروانی در بر می‌گیرد. این‌کتاب دومین عنوان از مجموعه «خاطرات شفاهی» این ناشر است.

مراسم رونمایی از این‌کتاب با حضور نویسنده و راوی، جمعی از فرماندهان، رزمندگان و راویان دفاع مقدس همراه است.

این‌برنامه فردا دوشنبه ۲۰ بهمن از ساعت ۱۵ در کتابفروشی به‌نشر واقع در خیابان انقلاب اسلامی، روبروی در اصلی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 5140837

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