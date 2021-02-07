حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش حدود هزار تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۷ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم آماده طبخ نیز ۲۴ هزار تومان است.

وی افزایش تقاضا را یکی از دلایل رشد قیمت مرغ در روزهای اخیر عنوان و اضافه کرد: یکی از دلایل دیگر این است که قیمت مرغ به توجه به افزایش نرخ مؤلفه‌های تولید در همین حدود است.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم رفع مشکل امکان تخصیص نهاده مرغداران به کارخانجات خوراک دام جهت تأمین دان مرغدارانی که دان آماده استفاده می‌کنند در سامانه بازارگاه گفت: کوتاهی و قصور در ایجاد امکان تخصیص نهاده به کارخانجات توسط مرغدار قابل قبول نیست و فکر نمی‌کنم که این مساله ناشی از عدم توانایی برنامه نویسی باشد بلکه بحث کوتاهی یا شیطنت در این میان مطرح است.

اسدالله نژاد با بیان اینکه در شرایط فعلی مرغدار نمی‌تواند سهمیه نهاده خود را از طریق بازارگاه به کارخانجات تخصیص دهد و خوراک آماده تحویل بگیرد، افزود: این کار باعث افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان می‌شود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که بعد از خرید نهاده توسط مرغدار، لیست کارخانجات فعال می‌شود و مرغدار می‌تواند نهاده‌ای را که خریداری کرده به کارخانجات تحویل دهد. اما در این حالت دیگر کارخانجات قبول نمی‌کنند که نهاده را با نرخ مصوب بخرند و دان را به قیمت مصوب تحویل تولیدکننده بدهند. بنابراین باید قیمت جدیدی برای نهاده و به تبع آن برای دان آماده تعیین شود که این روند هزینه اضافی برای مرغدار دارد.