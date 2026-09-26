پدافند هوایی روسیه تهاجم ۶۴۵ پهپاد اوکراینی را دفع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۶۴۵ فروند پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله منطقه مسکو، کراسنودار، کریمه و آب‌های دریای سیاه و آزوف رهگیری و منهدم کردند.

مذاکرات صلح اوکراین تاکنون نتیجه ای نداشته و درگیری ها بین دو طرف ادامه دارد. آمریکا پیشنهاد برگزاری دور جدید مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، اوکراین و آمریکا در امارات متحده عربی را مطرح کرده و کی‌یف و مسکو آمادگی خود را برای این مذاکرات اعلام کرده اند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات، کمتر از 24 ساعت این بحران را حل خواهد کرد. تداوم جنگ اوکراین در دومین سال ریاست جمهوری ترامپ موجب بی اعتبار شدن وعده های او شده است.