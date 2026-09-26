نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، پدیده غالب طی شنبه تا پنجشنبه در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر، در ارتفاعات مه رقیق و در ساعت‌های بعدازظهر گاهی افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در پاره‌ای از مناطق گرمه و جاجرم وزش باد شدید انتظار می‌رود.

وی افزود: برای شنبه‌شب و یکشنبه در پاره‌ای از مناطق شهرستان‌های مانه، سملقان، گرمه و جاجرم، نیمه غربی رازوجرگلان و ارتفاعات مرکزی و جنوب شرق خراسان شمالی، رگبار پراکنده باران با احتمال رعدوبرق انتظار داریم.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: ناپایداری طی دوشنبه‌شب و روز سه‌شنبه به‌صورت بارش باران همراه با افزایش وزش باد اغلب در مناطق نیمه شمالی خراسان شمالی ادامه دارد.

داداشی خاطرنشان کرد: از نظر دمایی برای شنبه و یکشنبه کاهش نسبی دما و طی دوشنبه و سه‌شنبه افزایش دما پیش‌بینی می‌شود و تغییرات احتمالی در بولتن پیش‌بینی‌های روزهای آینده لحاظ می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت دمای شبانه‌روز گذشته گفت: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۶ و ۳۰ درجه سانتی‌گراد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: در بین مراکز شهرستان‌های خراسان شمالی نیز فاروج با کمینه دمای ۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و جاجرم با بیشینه دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.