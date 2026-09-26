حمید خسروبیگی تهیه کننده و مدیر برگزاری مجموعه کنسرت های تعدادی از گروه های موسیقی جنوب کشورمان که طی روزهای گذشته در سالن ضرغام تهران و دیگر شهرهای کشور اجراهای زنده ای را پیش روی مخاطبان قرار داده بودند در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره بیان کرد: براساس برنامه ریزی هایی که انجام داده بودیم تعدادی از گروه ها و هنرمندان جوان موسیقی جنوب کشور به ویژه بوشهر که در ایام جنگ تحمیلی اخیر برای مخاطبان و مردم ایران عزیزمان در جهت افزایش تابآوری و تقویت روحیه سنگ تمام گذاشته بودند، مجموعه کنسرت هایی را در سالن ضرغام تهران تحت عنوان «شبهای بوشهر» برگزار کردند که اولین برنامه مربوط به گروه «سُنکار» بود و پس از آن نیز گروه «دریادلان» به اجرای برنامه پرداختند و خوشبختانه این برنامه ها هم با استقبال تماشاگران مواجه شد. البته نظر به استقبالی که از این اجراها به عمل آمد ما برنامه ریزی هایی را هم برای برگزاری کنسرت در تعدادی از شهرهای کشور انجام دادیم که اولین دور در کرج برگزار شد و اکنون هم قرار است این کنسرتها در رشت، شیراز و اصفهان برگزار شود.
وی افزود: بنده در اولین بخش از برگزاری این کنسرت ها نکتهای را به مخاطبان میگفتم مبنی بر این باور که وقتی جنگ تحمیلی در جنوب ایران پررنگتر شده است ما باید از گروهها و هنرمندان ارزشمند موسیقی این منطقه دعوت کنیم تا برای ارتقا روحیه مردم عزیزمان در خط اول باشند. ما یک شعار هم در این زمینه داشتیم که «جنگ نباید آخرین صدای این سرزمین باشد»؛ موضوعی که بنده و همه هنرمندانی که در این رویداد حضور داشتند به شدت روی آن تاکید داشتیم و بر این باور بودیم که چنین رویکردی باید در موسیقی که به مخاطب ارائه می شود، وجود و ظهور خود را نشان دهد.
این تهیه کننده موسیقی ادامه داد: ما در مسیری که برای برگزاری کنسرت ها داشتیم از گروه «دریادلان» به سرپرستی محمدرضا زمانی هم دعوت کردیم که در ادامه مسیر این کنسرت ها همراه با ماست. هنرمندی که در اصطلاح و فرهنگ عامه بوشهری ها به «مَم رِض» معروف است. چرا که بوشهری ها معمولا اسم ها را در فرهنگ عامه مربوط به منطقه خودشان کوتاه می کنند. مثلا به «حیدر»، «حیدو» می گویند.
خسروبیگی در توضیح دیگر فعالیتهای اجرایی مرتبط با برگزاری کنسرتها هم گفت: علاوه بر برنامهریزی برای برگزاری تور کنسرتهای گروه «بمرانی» در تهران و شهرستانها، برنامههایی هم برای بهره مندی از استعدادهای شهرهای مختلف داریم تا بتوانیم از توانمندیهای آنان در جهت برپایی کنسرتهای متفاوت و معرفی بیشتر آنان بهره ببریم. در ابتدای این مسیر ما از موسیقی منطقه جنوب کشور به ویژه بوشهر و بندرعباس شروع کردیم و قرار است چنین رویکردی را برای حمایت از گروه های موسیقی فیوژن در دیگر شهرهای کشور نیز تجربه کنیم.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود اظهار کرد: علاوه بر آنچه در این حوزه ها انجام دادهایم، درصدد برگزاری اولین دوره فستیوال «موسیقی الکترونیک» تهران هم هستیم که به زودی جزئیات آن نیز در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این حوزه قرار خواهد گرفت.
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