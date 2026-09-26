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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

برگزاری مسابقه کتابخوانی «آن‌سوی دیوار دل» در استان سمنان

برگزاری مسابقه کتابخوانی «آن‌سوی دیوار دل» در استان سمنان

سمنان- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان از برگزاری مسابقه کتابخوانی آن سوی دیوار دل به مناسبت هفته دفاع مقدس در این استان خبر داد.

سعید دهقانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری یک مسابقه کتابخوانی همزمان با هفته دفاع مقدس در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: به‌منظور گرامیداشت ایام دفاع مقدس و به‌منظور

ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در استان، مسابقه کتاب‌خوانی با محوریت کتاب «آن‌سوی دیوار دل» نوشته مریم زاغیان در این ایام برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقه باهدف آشنایی با رشادت‌ها و دلاوری‌های دوران هشت سال دفاع مقدس و نیز بهره‌گیری از اوقات فراغت شهروندان طراحی‌شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان همچنین اعلام کرد: تمامی علاقه‌مندان و کتاب‌خوانان هم‌استانی می‌توانند برای شرکت در این رویداد فرهنگی از تاریخ چهارم لغایت سی ام مهردماه ۱۴۰۵ اقدام کنند.

دهقانلو با بیان اینکه فرایند دریافت کتاب و سؤالات مسابقه از طریق مراجعه به سایت semnanpl.ir امکان‌پذیر است، تاکید کرد: شرکت‌کنندگان علاوه بر آن می‌توانند نسخه فیزیکی کتاب «آن‌سوی دیوار دل» را از تمامی کتابخانه‌های عمومی استان نیز دریافت کنند.

وی افزود: متقاضیان پس از مطالعه و پاسخ‌گویی به سؤالات، می‌بایست پاسخ صحیح را به همراه نام و نام‌خانوادگی خود در قالب یک عدد هشت‌رقمی به سرشمارِ ۱۰۰۰۴۵۰۲۵ ارسال کنند. شایان‌ ذکر است، پوستر مربوط به این مسابقه جهت اطلاع‌رسانی عمومی توزیع‌شده و شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آن مراجعه کنند.

کد مطلب 6958776

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