سعید دهقانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری یک مسابقه کتابخوانی همزمان با هفته دفاع مقدس در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: به‌منظور گرامیداشت ایام دفاع مقدس و به‌منظور

ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در استان، مسابقه کتاب‌خوانی با محوریت کتاب «آن‌سوی دیوار دل» نوشته مریم زاغیان در این ایام برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقه باهدف آشنایی با رشادت‌ها و دلاوری‌های دوران هشت سال دفاع مقدس و نیز بهره‌گیری از اوقات فراغت شهروندان طراحی‌شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان همچنین اعلام کرد: تمامی علاقه‌مندان و کتاب‌خوانان هم‌استانی می‌توانند برای شرکت در این رویداد فرهنگی از تاریخ چهارم لغایت سی ام مهردماه ۱۴۰۵ اقدام کنند.

دهقانلو با بیان اینکه فرایند دریافت کتاب و سؤالات مسابقه از طریق مراجعه به سایت semnanpl.ir امکان‌پذیر است، تاکید کرد: شرکت‌کنندگان علاوه بر آن می‌توانند نسخه فیزیکی کتاب «آن‌سوی دیوار دل» را از تمامی کتابخانه‌های عمومی استان نیز دریافت کنند.

وی افزود: متقاضیان پس از مطالعه و پاسخ‌گویی به سؤالات، می‌بایست پاسخ صحیح را به همراه نام و نام‌خانوادگی خود در قالب یک عدد هشت‌رقمی به سرشمارِ ۱۰۰۰۴۵۰۲۵ ارسال کنند. شایان‌ ذکر است، پوستر مربوط به این مسابقه جهت اطلاع‌رسانی عمومی توزیع‌شده و شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آن مراجعه کنند.