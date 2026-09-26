به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور روستایی و مناطق محروم، صبح شنبه در ادامه سفر یک‌روزه خود به شهرستان میامی در شرق استان سمنان، به بخش کالپوش سفر کرد.

حسین‌زاده پس از استقبال رسمی مسئولان، وارد رضوان در بخش کالپوش شد تا در مراسم افتتاح یک پروژه آموزش و پرورش و دو طرح دیگر حضور یابد.

در این مراسم، استقلال آموزش و پرورش بخش کالپوش مستقر در رضوان از مجموعه آموزش و پرورش شهرستان میامی به صورت رسمی اعلام و مسئول این اداره نیز منصوب شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در این مراسم با بیان اینکه بخش کالپوش از این پس دارای آموزش و پرورش مستقل خواهد بود، گفت: توسعه عدالت آموزشی، هدف محوری این اقدام است.

قاسم شریفی با بیان اینکه دسترسی برابر دانش‌آموزان به فضاهای آموزشی و تربیتی از دیگر اهداف این طرح است، افزود: با استقلال آموزش و پرورش کالپوش، نیاز به طی مسافت‌های طولانی برای دسترسی به خدمات این اداره کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه این طرح با حضور معاون رئیس‌جمهور به صورت رسمی به بهره‌برداری رسید، بیان کرد: صدور مجوز استقلال آموزش و پرورش کالپوش میامی، ارتقای کیفیت آموزش را نیز دنبال می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه صدور مجوز استقلال آموزش و پرورش کالپوش از محورهای مهم برنامه‌های آموزش و پرورش استان سمنان بوده است، خاطرنشان کرد: امروز این موضوع محقق و آموزش و پرورش مستقل در بخش کالپوش راه‌اندازی شد.