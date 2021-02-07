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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۳۲

«حرف های شنیدنی» همافران ارتش در شبکه یک

«حرف های شنیدنی» همافران ارتش در شبکه یک

همزمان با روز نیروی هوایی و سال روز بیعت همافران با امام خمینی (ره)، مستند «حرف های شنیدی» از شبکه یک پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، مستند «حرف های شنیدنی» به نقش ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی و حضور آن ها در شکل گیری انقلاب اسلامی می پردازد.

در این مستند، سرتیپ دوم بازنشسته ارتش مصطفی طوطیایی، سرهنگ بازنشسته مهدی آقاجانی، سرهنگ بازنشسته سید محمدعلی شریف النصب و سرهنگ بازنشسته احمد جنتی محب از وضعیت ارتش در قبال جامعه و انقلاب و چگونگی پیوستن ارتشیان به نهضت انقلاب اسلامی و بیعت با امام خمینی (ره) می گویند.

مستند «حرف های شنیدی» امروز ۱۹ بهمن ساعت ۱۶:۲۰ از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.

کد مطلب 5140997

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