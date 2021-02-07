«حرف های شنیدنی» همافران ارتش در شبکه یک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، مستند «حرف های شنیدنی» به نقش ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی و حضور آن ها در شکل گیری انقلاب اسلامی می پردازد.

در این مستند، سرتیپ دوم بازنشسته ارتش مصطفی طوطیایی، سرهنگ بازنشسته مهدی آقاجانی، سرهنگ بازنشسته سید محمدعلی شریف النصب و سرهنگ بازنشسته احمد جنتی محب از وضعیت ارتش در قبال جامعه و انقلاب و چگونگی پیوستن ارتشیان به نهضت انقلاب اسلامی و بیعت با امام خمینی (ره) می گویند.

مستند «حرف های شنیدی» امروز ۱۹ بهمن ساعت ۱۶:۲۰ از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.