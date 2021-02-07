به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین صحبت الله رحمانی، با اشاره به خط مشی سازمان حج و زیارت در حوزه اعزام‌های زیارتی به عتبات عالیات اظهار کرد: زیارت با کیفیت، معنویت، حفظ عزت، کرامت، سلامتی و امنیت، سهل و متناسب با شرایط متقاضیان زیارت مهمترین اولویت‌ها در این حوزه قلمداد می‌شود که امیدواریم مسیر اعزام‌ها به عتبات عالیات با توجه به تمهیدات اندیشیده شده، بازگشایی شود.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و از طرفی تعطیلی سفرهای زیارتی به عتبات عالیات طی یکسال گذشته، گفت: امیدواریم با اهتمام به رعایت شیوه نامه‌های تدوین شده، شاهد اعزام مجدد زائران به عراق باشیم که البته نظر نهایی برای اعزام‌ها به عتبات عالیات منوط به تأیید ستاد ملی مقابله با کرونا است.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه سلامت زائران کشورمان مهمترین اصل برای از سرگیری سفرهای عتبات عالیات محسوب می‌شود، گفت: اهتمام به موضوع سلامت زائران در ایام کنونی موجب شد تا پروتکل و شیوه نامه بهداشتی از سوی کارشناسان وزارت بهداشت، سازمان حج و زیارت و هیئت پزشکی تهیه شود که بعد از تدوین این شیوه نامه در اختیار وزارت بهداشت و وزارت خارجه کشورمان و کشور عراق قرار گرفته تا پس از توافقات دو طرف با رعایت بندهای مختلف آن، اعزام‌ها از سرگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان حج و زیارت آمادگی کامل از حیث امکانات و برنامه ریزی های اجرایی برای از سرگیری اعزام‌ها به عتبات عالیات را دارد گفت: آمادگی کامل برای شروع مجدد سفرها وجود دارد اما این مهم منوط به نظر نهایی ستاد ملی مقابله با کرونا و آمادگی طرف عراقی جهت پذیرش زائر است که امیدواریم با شیوه نامه‌های ارائه شده دو طرف موافقت نمایند و سفرها با توجه به کاهش شرایط بحران اپیدمی کرونا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به صورت محدود آغاز شود.

حجت الاسلام والمسلمین رحمانی در خصوص برخی از مهمترین دستورالعمل‌های تهیه شده عنوان کرد: عدم اعزام از شهرهای قرمز و نارنجی، عدم اعزام متقاضیان دارای بیماری زمینه‌ای، توجه به میانگین سنی زائران، ارائه جوابیه منفی تست کرونا و… برخی از مهمترین بندهای این دستورالعمل است.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم با توجه به عشق و اشتیاق وافر علاقمندان به سفرهای زیارتی عتبات عالیات و از طرفی رعایت دقیق دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها و همچنین توجیه بهداشتی زائران، جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد غیر مجاز، شاهد تشرف برنامه ریزی شده عاشقان و علاقمندان به عتبات عالیات باشیم.