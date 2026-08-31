سرهنگ حسن کیخا، در گفتگو با خبرنگار مهر، نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری اینترنتی هشدار داد و اعلام کرد: کلاهبرداران با تماس تلفنی و درخواست کد تأیید ورود به حساب کاربری در پلتفرم‌های خرید اعتباری و قسطی، تلاش می‌کنند به حساب شهروندان دسترسی پیدا کنند.

رئیس پلیس فتای استان سیستان و بلوچستان، تأکید کرد: هیچ شرکت یا پلتفرم معتبری برای ارائه خدمات، فعال‌سازی اعتبار یا اعلام برنده‌شدن در قرعه‌کشی، کد تأیید را به صورت تلفنی درخواست نمی‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت دریافت تماس مشکوک، آن را قطع کنند و پیش از هر اقدامی، فقط از مسیرهای رسمی پلتفرم مربوطه پیگیری نمایند.

سرهنگ کیخا در پایان تأکید کرد: کد تأیید شما کلید ورود به حسابتان است؛ هرگز آن را با هیچ فرد ناشناسی به اشتراک نگذارید و اطلاعات احراز هویت و رمز عبور خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.