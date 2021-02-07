به گزارش خبرنگار مهر، هیأت رزمندگان اسلام به مناسبت فرارسیدن ایام الله ٢٢ بهمن و دهه فجر دو برنامه گرامیداشت در مساجد تهران برگزار می‌کند.

ابتدا روز دوشنبه ٢٠ بهمن‌ماه در مسجد نظام مافی واقع در بلوار آیت الله کاشانی، برنامه گرامیداشتی با سخنرانی حجت‌الاسلام صدیقی و مدیحه‌سرایی مرتضی طاهری بعد از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.

همچنین برنامه دوم در مسجد امام حسین با سخنرانی حجت‌الاسلام عالی و مدیحه‌سرایی محسن طاهری بعد از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد. این مراسم روز سه‌شنبه ٢١ بهمن‌ماه بوده و از شبکه قرآن سیما پخش زنده خواهد شد.