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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۴۳

با مدیحه سرایی برادران طاهری؛

هیأت رزمندگان به مناسبت دهه فجر دو برنامه گرامیداشت برگزار می‌کند

هیأت رزمندگان به مناسبت دهه فجر دو برنامه گرامیداشت برگزار می‌کند

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی هیات رزمندگان اسلام دو برنامه گرامیداشت ،با مدیحه سرایی محسن و مرتضی طاهری برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هیأت رزمندگان اسلام به مناسبت فرارسیدن ایام الله ٢٢ بهمن و دهه فجر دو برنامه گرامیداشت در مساجد تهران برگزار می‌کند.

ابتدا روز دوشنبه ٢٠ بهمن‌ماه در مسجد نظام مافی واقع در بلوار آیت الله کاشانی، برنامه گرامیداشتی با سخنرانی حجت‌الاسلام صدیقی و مدیحه‌سرایی مرتضی طاهری بعد از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.

همچنین برنامه دوم در مسجد امام حسین با سخنرانی حجت‌الاسلام عالی و مدیحه‌سرایی محسن طاهری بعد از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد. این مراسم روز سه‌شنبه ٢١ بهمن‌ماه بوده و از شبکه قرآن سیما پخش زنده خواهد شد.

کد مطلب 5141095

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