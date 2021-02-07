به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی،گفت: مشکلات امروز کشور در حوزه آب به دلیل بی‌برنامگی دولت در این زمینه و عدم اجرای تعهدات در استان‌های مختلف است.

وی بیان کرد: بی‌برنامگی دولت در حوزه آب باعث ایجاد شکاف بین مردم استان‌های مختلف شده و این اختلافات به عدم مدیریت دولت در حوزه آب بازمی‌گردد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هیچ بخشی از کشور نباید بی‌آب بماند و حقابه همه مردم باید پرداخت شود. این مطالبه ما از رئیس‌جمهور است و وی باید با جدیت این موضوع را پیگیری کند.

جوکار افزود: متأسفانه در یک ماه گذشته دوبار خط انتقال آب به استان یزد، قطع و مردم دچار بی‌آبی شدند. همچنین برای مقابله با خشکسالی باید برنامه‌هایی برای تأمین آب استان‌های مرکزی در نظر گرفته شود.

وی اظهار داشت: آب یک مسئله مهم و حیاتی به شمار می‌رود و جزو انفال است و ما نمی‌توانیم آب را فقط به یک قسمت خاص از کشور اختصاص دهیم.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه در حال حاضر شاهد خشک شدن باتلاق گاوخونی هستیم که زیست‌بوم منطقه را با خطر جدی مواجه کرده و سوال ما از مسئولان سازمان محیط‌زیست آن است که چرا هیچ اقدامی برای احیای باتلاق گاوخونی انجام نمی‌دهند؟

جوکار متذکر شد: همانطور که با برنامه‌ریزی، دریاچه ارومیه احیا شد، باید اعتبارات جدی برای احیای باتلاق گاوخونی درنظر گرفته شود و اینکه پشت میز بنشینیم و مسائل و مشکلات را از پشت میز هدایت کنیم، مشکلات مردم حل و فصل نمی‌شود.

مقتدایی: هر چه سریعتر آب مورد نیاز برای زاینده‌رود تأمین شود

همچنین در ادامه جلسه، عباس مقتدایی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: صد روز از عمر دولت باقی مانده و رئیس‌جمهور به مردم اصفهان قول داد که جریان آب در زاینده‌رود دائمی شود اما این وعده هنوز محقق نشده است.

وی خطاب به رئیس‌جمهور،افزود: تقاضای بنده آن است که در فرصت باقی‌مانده از عمر دولت، اقدامات لازم، انجام تا آب مورد نیاز برای زاینده‌رود تأمین شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشکلات آب باعث کاهش درآمد استان اصفهان و آسیب وارد شدن به آثار تاریخی این استان شده و لازم است که رئیس‌جمهور این مشکلات را حل و فصل کند.