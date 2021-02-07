دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران امروز در نشستی خبری به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در سازمان گمرک کنترل‌ها را از کنترل ملموس و مزاحم به سمت کنترل‌های ناملموس و غیرمزاحم پیش بردیم تا خدمات تسهیل یابد. در گمرک ما باید همزمان دو موضوع متناقض را انجام دهیم. یکی کاهش سرعت ترخیص کالا و دیگری افزایش دقت انجام تشریفات گمرکی.

وی افزود: در تجارت ۲۵ سازمان تولی گری دارند. در کنار آن قوانین و مقررات، ویروس کرونا و تحریم‌ها به مشکلات گمرک اضافه شده است، بنابراین ما باید بین سرعت و دقت، تعریفی منطقی ایجاد کنیم و در کنار آن بر مشکلات تحریم و کرونا نیز فائق آییم.

رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: ما توانستیم در بحث پنجره واحد رتبه لجستیک را ۴۰ رتبه بهبود دهیم.

میراشرفی گفت: اهم اتفاقاتی که در گمرک رخ داده، کاهش نظارت ملموس از طریق ایجاد مکانیزاسیون بوده است. در حال حاضر ۱۴ دستگاه ایکس ری کامیونی وجود دارد که این عدد باید به ۵۰ برسد.

وی افزود: در گذشته تمامی ایکس ری‌های اروپایی بودند اما با شروع تحریم‌ها، ایکس ری‌ها را از کشور چین خریداری کردیم اما در حال حاضر توانستیم چند ۱۰ میلیارد صرفه جویی کنیم و با استفاده از توانمندی بخش خصوصی و با مدل مالی BOO که سرمایه گذار بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه گذاری می‌کند، قرارداد ساخت ۱۴ دستگاه ایکس ری جدید را نیز می‌بندیم.

رئیس کل گمرک تصریح کرد: یکی از ایکس ری‌های داخلی به زودی در بندر شهید رجایی به بهره برداری می‌رسد.

میراشرفی درباره حجم ذرت‌های فاسد وارداتی گفت: از سال ۹۲ تا ۹۷، ۱۴۰ هزار تن ذرت فاسد وارد شده است که حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن از آنها به خارج از کشور مرجوع شده است. ۴۰ هزار تن مورد اشکال است و مالکیت آن مشکل دارد که پرونده آن در دادگاه در حال بررسی است. حدود ۶-۵ هزار تن نیز دچار کسر وزن بوده اند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مذاکرات با اتحادیه اورآسیا برای ایجاد تعرفه ترجیحی در چه مرحله‌ای است، گفت: اورآسیا یک امکان بسیار عالی است که پایه آن ایجاد تعرفه ترجیحی به مدت سه سال بین شرکت‌های عضو آن است.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: در مدت یک سال و سه ماهی که عضویت موقت داریم، به رشد قابل قبولی رسیده ایم اما برخی از اقلامی که ما تعرفه ترجیحی دادیم، مورد استفاده طرفین قرار نگرفت و برخی از تعرفه‌های ترجیحی که طرف مقابل به ما داد، مزیت قابل توجهی برای واردات نداشت.

میراشرفی گفت: با سازمان توسعه تجارت در حال همکاری هستیم تا بتوانیم به صورت دائم به عضویت این نهاد درآییم. که در این صورت تمرینی برای عضویت در سازمان‌های جهانی خواهد بود.

وی درباره آمار واردات و صادرات با این کشورها گفت: در ۱۰ ماهه سال ۹۹، ۸۲۴ میلیون دلار صادرات و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار واردات از کشورهای اورآسیا داشته ایم. البته ناگفته نماند که تمامی این مراودات تجاری با تعرفه ترجیحی همراه نبوده است اما مراوداتی که تعرفه ترجیحی داشتند، ۸۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته اند.

رئیس کل گمرک ایران درباره واردات خودروهای خارجی گفت: در سال گذشته موجودی خودروهای وارداتی ۱۲ الی ۱۳ هزار خودرو بود اما با مصوبات دولت و اختیاراتی که به گمرک داده شد، ۱۰ هزار عدد از این خودرو ترخیص شدند و ۲ تا ۳ هزار خودرو در حال رسیدگی در محاکم قضائی هستند که رئیس قوه قضائیه دستور دادند آنها هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند. این خودروها ممکن است مرجوع، ترخیص، متروکه یا ضبط شوند.

مهدی میراشرفی ادامه داد: در آینده نزدیک شاهد این هستیم که ایستایی کالاها در مبادی به حداقل برسد. با توجه به اینکه نیاز به ایکس ری خودرویی وجود داشت به دودستگاه ایکس ری خودرویی داخلی سه دستگاه دیگر نیز اضافه کردیم.

وی افزود: هر دستگاه ایکس ری ۵ میلیون یورو ارزبری دارد. در واقع با داخلی سازی ایکس ری‌ها نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های ارزی دولت صرفه جویی کرده ایم.

رئیس کل گمرک ایران گفت: تمام تلاش ما این است که با گسترش کارشناسان مجازی، کارشناسی چهره به چهره را به حداقل برسانیم و در حالت کلی با ایجاد کردن محیطی الکترونیکی، جعل را کاهش دهیم. نمونه بارز آن رجیستری تلفن همراه است که در مبادی ورودی، مسافر با حداقل زمان IME تلفن همراه را در سیستم وارد می‌کند و کار رجیستری و حقوق و عوارض را انجام می‌دهد.

وی افزود: برخی رویه‌ها مانند مدیریت ریسک را نیز پویا کردیم. در گذشته برای ارزش گذاری کالا از یک بانک اطلاعاتی استفاده می‌شد و کارکنان گمرک از سوابق، برای ارزشگذاری استفاده می‌کردند اما در حال حاضر کف و سقف را خود سیستم انجام می‌دهد.

میراشرفی ادامه داد: پلمب هوشمند نیز از جمله اقدامات دیگری بود که در راستای گمرک هوشمند انجام دادیم. این پلمب در محموله‌های ترانزیتی استفاده می‌شود. این پلمب ها با محوریت مسیر بندرعباس به تهران راه افتاده و پلیس نیز به تجهیزاتی متصل شده که می‌تواند بررسی کند که آیا محموله از مسیر خارج شده است یا خیر.

رئیس کل گمرک ایران با مقایسه آمار مراودات تجاری ایران قبل و بعد از انقلاب تصریح کرد: در ۴۲ سال قبل صادرات ما نیم میلیارد دلار بود در حالی که در سال گذشته ۴۱ میلیارد دلار صادرات داشتیم.

وی گفت: همچنین واردات نیز ۱۰ میلیارد دلار بود که این رقم در سال گذشته به ۴۴ میلیارد دلار رسیده است و در مجموع سال گذشته ۸۵ میلیارد دلار واردات و صادرات داشته ایم. در سال جاری نیز ۳۶ میلیارد دلار واردات و ۳۴ میلیارد دلار صادرات داشتیم که پیش بینی گمرک این است که در پایان سال ۸۰ میلیارد دلار مجموع واردات و صادرات کشور باشد.

میراشرفی اظهار داشت: البته سهم ما از تجارت بین المللی مطلوب نیست چرا که ۲۴۰ هزار میلیارد دلار ارزش صادرات جهان است که ما به دلیل اینکه یک درصد از خشکی و جمعیت جهان همچنین ۷.۵ درصد منابع دنیا را در اختیار داریم باید در کمترین حالت، یک درصد صادرات جهان یعنی ۲۴۰ میلیارد دلار ارزش صادرات و واردات ما باشد.

وی با بیان اینکه مرزها محل عبور هستند نه دپو، گفت: ۸۵ درصد واردات ما مربوط به واردات مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه تولید بوده است.

رئیس کل گمرک ایران افزود: به منظور کاهش هزینه ماندگاری برای شرکت ایران خودرو به زودی گمرکی اختصاصی افتتاح خواهد شد. در این گمرک کالاهایی که ارز آن منتقل نشده و هنوز اسناد مالکیت نگرفته باشند مستقیماً از مبادی ورودی به آنجا منتقل می‌شود. بدین ترتیب هزینه‌های تخلیه، بارگیری و … از بین می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از حمایت‌هایی که از تولیدی‌ها صورت گرفته است ضمانت نامه‌های بانکی به منظور واردات تولیدی‌ها است. در حال حاضر ۲۳۰ شرکت و سازمان خوشنام وجود دارد که از زمان اظهار کالا یک سال می‌توانند ضمانت نامه بدهند.

میراشرفی گفت: در ۱۰ ماه گذشته از ۲۸ میلیون تن کالای وارداتی بیش از ۲۰ میلیون تن کالاهای اساسی بودند که به سرعت تشریفات ترخیص آن انجام شد. همچنین داروهای مربوط به مقابله با کرونا نیز در کمترین از ۴۸ ساعت کار ثبت سفارش ارز انتقال و ترخیص آن انجام می‌شود که امیدواریم این تمرین، تمرینی برای ترخیص سایر کالاها نیز باشد. محموله واکسن روسی در همین راستا در کمتر از ۱۰ دقیقه کار ترخیص آن انجام شد و نوعی رکورد را ثبت کرد.

وی افزود: در ۱۰ ماه جاری ۳۰ میلیون تن واردات و ۲۸ میلیون تن صادرات بجز خدمات فنی مهندسی و صادرات برق داشتیم و ۲۰ میلیون تن را کالای اساسی تشکیل داده و ۸۵ درصد مربوط به نهاده‌های تولید است.

رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: با مصوباتی که ستاد هماهنگی دولت داشت کالاهایی که تا ۱۱ آبان کد ساتا نداشتند شناسایی شدند و به وزارت صمت اعلام شدند و قرار شد اجازه داده شود تا با ارز متقاضی ترخیص شود. قسمت اعظم آنها ترخیص شده اند اما حدود ۴۰ میلیون دلار مجوز ترخیص با ارز متقاضی را نگرفتند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا محموله گوشت بعد از ۷ سال اجازه ترخیص از گمرک گرفت، گفت: در مقطعی که گوشت وارد می‌شد در اوج تحریم‌ها بودیم و امکان تأمین مبالغ فراهم نبود و از آنجایی که ترخیص کالایی که اسناد مالکیت نداشته باشد نوعی خیانت در امانت است. تا زمانی که مبالغ پرداخت نشده باشد کالا ترخیص نمی‌شود. کالاهای بهداشتی، پزشکی، آرایشی و … باید دو سوم از ماندگاری آنها باقی مانده باشد تا ترخیص شوند. در زمانی که ماندگاری این محموله اعتبار داشت صاحب کالا اسناد مالکیت در اختیار نداشت و از زمانی که کد ساتا گرفت این کالا ماندگاری لازم را نداشت و اجازه برای مصرف ثانویه نیز به این گوشت‌ها داده نشده بود اما چون برای این کالاها، ارز هزینه شده بود توانستند اجازه مصرف ثانویه بگیرند.



