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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۴۶

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۱۵ دستگاه خودرو به آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان تحویل شد

۱۵ دستگاه خودرو به آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان تحویل شد

زاهدان - مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) سیستان و بلوچستان گفت: ۱۵ دستگاه خودروی ون در راستای جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل توسط بنیاد برکت تحویل آموزش و پرورش این استان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) سیستان و بلوچستان، علیرضا راشکی اظهار داشت: ۱۵ دستگاه خودروی ون در راستای جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل با ارزش بالغ و صد میلیارد ریال توسط بنیاد برکت تحویل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان شد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) سیستان و بلوچستان افزود: مقرر شده که این خودروها در ۱۵ نقطه از استان مستقر و کار جابجایی دانش‌آموزانی که در مناطق صعب العبور زندگی می‌کنند و رفت و آمد به مدرسه برایشان مشکل است را انجام دهند.

وی بیان کرد: مبلغ ۵ میلیارد تومان تاکنون جهت خرید تجهیزات شبیه ساز هنرستان‌های استان سیستان و بلوچستان توسط بنیاد برکت هزینه شده است.

راشکی تصریح کرد: این خودروها با حضور مدیرعامل بنیاد برکت، معاون اقتصادی استاندار سیستان بلوچستان، نماینده امام جمعه زاهدان و مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان تحویل آموزش و پرورش شده است.

کد مطلب 5141242

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