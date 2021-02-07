صندوق پالایشی یکم سبز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، صندوق پالایشی یکم با نماد پالایش بعد از چند روز روند منفی، امروز روز سبزی را تجربه کرد بطوریکه با رشد ۹.۶ درصدی قیمت، معاملات خود را با قیمت ۸۰,۱۰۰ ریال به پایان رساند.

صندوق پالایشی یکم در ابتدا معاملات خود را با قیمت ۷۹,۵۰۰ ریال آغاز کرده بود.

امروز ۱۳ میلیون سهم به ارزش هزار و ۸۲ میلیارد ریال در صندوق پالایشی یکم معامله شد.

افزایش ۹ درصدی قیمت صندوق دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم، بعد از چند روز روند منفی، دومین روز معاملاتی را با رنگ سبز و با افزایش ۹.۷۸ درصدی قیمت به پایان رساند.

در ابتدای معاملات امروز، دارایکم معاملات خود را با قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ریال آغاز کرد و با قیمت ۱۴۰۲۵۰ ریالی معاملات خود را به پایان رساند.

امروز، ۷ میلیون سهم با ارزش یک هزار میلیارد ریال در این صندوق معامله شد.