نمایشگاه عکس شهدا در یزد برپا شد/اجرای نمایش خیابانی «ستون»

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر و چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مجموعه عکس‌های دفاع مقدس و شهدا به همت واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان در آیین غبار روبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدای خلدبرین به تماشا گذاشته شد.

در این نمایشگاه ۳۰ عکس که یادآور خاطرات روزهای حماسه و مقاومت رزمندگان و ملت سرافراز ایرن اسلامی در جهاد هشت ساله است در معرض دید قرار داده شد.

همزمان با دهه مبارک فجر آیین غبار روبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران، هنرمندان و اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای خلدبرین برگزار شد.

در این مراسم شرکت کنندگان با عطرافشانی قبور مطهر شهدا، نثار گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم را گرامی داشتند و با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

همچنین همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی نمایش خیابانی «ستون» با موضوع دفاع مقدس با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به همت واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری یزد در گلزار شهدای خلدبرین اجرا شد.