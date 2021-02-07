به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کنسرسیوم مجری خط لوله گاز طبیعی نورد استریم- ۲ به رهبری روسیه اعلام کرد که با وجود فشارهای واشینگتن، لوله‌گذاری این خط لوله را در آب‌های دانمارک ازسر گرفته است.

ساخت این انشعاب که ظرفیت خط لوله کنونی انتقال گاز نورد استریم را دو برابر کرده است و به سالانه ۱۱۰ میلیارد متر مکعب گاز می‌رساند، در دسامبر سال ۲۰۱۹ به‌دلیل تحریم‌های واشنگتن متوقف شد.

این در حالی است که دولت آلمان از این پروژه حمایت می‌کند و اواخر ماه دسامبر کشتی به نام فورتونا، که پس از آن ازسوی واشنگتن تحریم شد، بخشی از این خط لوله به طول ۲ کیلومتر و ۶۰۰ متری (۱.۶ مایل) را در آب‌های آلمان نصب کرد.

بخش عمده این خط لوله ساخته شده و تنها حدود ۱۲۰ کیلومتر آن برای نصب در آب‌های دانمارک و ۳۰ کیلومتر آن برای نصب در آب‌های آلمان باقی مانده است.

هندلزبلات، روزنامه اقتصادی آلمان اوایل این هفته اعلام کرده بود که دولت جدید آمریکا برای نخستین بار درباره احتمال گفت‌وگو با آلمان با هدف لغو تحریم‌ها علیه پروژه ساخت خط لوله گاز نورد استریم -۲ ابراز تمایل کرده است. آمریکا این چراغ سبز را به شرط تضمین آلمان برای امنیت انرژی اروپا نشان داده است.

نگاه آلمان به این پروژه همواره اقتصادی بوده، این در حالی است که آمریکا و چند کشور اروپایی ابراز نگرانی کرده‌اند که روسیه از فروش گاز و انحصارطلبی گازپروم به‌عنوان ابزاری سیاسی استفاده کند.