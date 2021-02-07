به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده عصر یکشنبه در حاشیه بهره‌برداری از مجتمع بزرگ دامداری زرندیه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این واحد یکی از بزرگترین دامداری‌های کشور و خاورمیانه با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال کار خود را آغاز کرد. که با تکمیل مرحله سوم و چهارم و بهره‌برداری کامل از این طرح ملی روزانه ۷۰۰ تن شیرخام به ظرفیت تولید استان و کشور افزوده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با افتتاح فازهای یک و ۲ این مجتمع زمینه اشتغال ۳۵۰ نفر مستقیم و غیرمستقیم فراهم می‌شود، افزود: مساحت این پروژه ۲۰۰ هکتار و با ظرفیت ۲۰ هزار رأس دام است.

آقازاده در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: استان مرکزی دومین قطب صنایع مادر تخصصی و چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می‌شود و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

استاندار استان مرکزی خاطر نشان کرد: این استان با وجود صنعتی بودن در زمره ۱۰ استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که ۹۰ هزار بهره بردار شامل ۲۰ درصد شاغلان استان در این حوزه فعال هستند.