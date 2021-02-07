به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای فیلم سینمایی «تی‌تی» به کارگردانی آیدا پناهنده یکشنبه شب ۱۹ بهمن‌ماه در محل برگزاری سی‌ونهمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد تهران برگزار شد.

الناز شاکردوست بازیگر این اثر درباره تنوع نقش‌هایش در فیلم‌های سال‌های اخیرش بیان کرد: تکنیک در رسیدن به نقش‌ها بی تاثیر نیست از یک جایی به بعد برای اینکه می‌خواهی نقشی باورپذیر شود، باید با نقش همراه باشی و پیوسته با آن زندگی کنی.

آیدا پناهنده هم درباره شخصیت متناقض کاراکتر هوتن شکیبا و آسیبی که به فیلم زده است توضیح داد: اساساً شخصیت هوتن پر از شب است، ولی می‌تواند خصایص مثبت هم داشته باشد او پر از تناقض است به نظرم او آدم‌ترین شخصیت قصه من بود.

هوتن شکیبا هم پس از تسلیت بابت درگذشت علی انصاریان درباره علاقه‌اش به ایفای نقش کمدی پس از چند فیلم جدی بیان کرد: من کمدی را خیلی دوست دارم ولی ترجیحم این است که نقشی چالشی داشته باشد هر جا احساس کنم نقشی چالشی دارد. قبول می‌کنم فرقی ندارد کمدی یا جدی باشد.

وی درباره پیش‌بینی‌اش از کسب یک سیمرغ دیگر در جشنواره امسال گفت: کسب سیمرغ برایم خیلی ارزشمند است ولی می‌دانم بازی‌های درخشانی در فیلم‌ها وجود دارد آرزو دارم فضا آرام باشد و بتوانیم کار کنیم.

هیلدا کردبچه بازیگر کودک این فیلم گفت: این نقش به عنوان اولین تجربه سینمایی برایم خوشایند بود.

سودابه جعفرزاده بازیگر هم گفت: خوشحالم که آیدا پناهنده به من اعتماد کرد و این برای من تجربه خوبی است.

علیرضا افکاری آهنگساز عنوان کرد: تجربه بسیار با ارزشی بود که در کنار پناهنده کار کنم خوشحالم که او علاوه بر درک موسیقایی یک نگاه همراه هم داشت. ما به درک مشترکی رسیدیم که توانستیم نتیجه خوبی برسیم. ماهیت عاشقانه فیلم دلیلی برای تولید یک ملودی رومنس بود.

عماد خدابخش تدوینگر این فیلم هم اظهار کرد: من از آیدا پناهنده و ارسلان امیری آموزش دیدم، فیلم به جهت تدوین محصول آیدا پناهنده است.

فرشاد محمدی فیلمبردار این اثر گفت: این فیلم را با جان و دل فیلمبرداری کردم و علت آن حضور خانم پناهنده بود چون با باور قبلی فیلم را کارگردانی کرد. همین امر باعث کارهای خلاقه در ما شد، من هم مثل همه فیلمبرداران دیگر سعی کردم به روح کلی فیلم وفادار باشم. من در این فیلم یک تجربه ویژه در ارتباط فیلمبردار و بازگیر داشتم شاکردوست آنقدر نسبت به فیلمبرداری عاشقانه رفتار می‌کرد که برای من حیرت‌انگیز بود حتی گاهی احساس می‌کردم تصویر از بازی برای او مهم‌تر است.

پناهنده درباره ارجاع به داستان‌های دینی در فیلمنامه این فیلم توضیح داد: رگ و ریشه مذهبی و ایمانی نه تنها در «تی‌تی» بلکه در فیلم‌های قبلی من هم بود. قصد و غرضی در ارایه المان‌های بحث‌های مذهبی در این فیلم داشتم این رگ و ریشه ایمانی در من وجود دارد.

شاکردوست درباره حضورهای موفقش در آثار فیلمسازان زن بیان کرد: من به فیلم‌ها جنسیتی نگاه نمی‌کنم. کارگردان‌ها قبل از اینکه زن باشند انسان‌های واقعی هستند. در هر فیلم خوبی می‌توانم بازی کنم. اما این را هم قبول دارم زمانی که زن‌ها کنار هم قرار می‌گیرند و از هم حمایت می‌کنند نتیجه می‌تواند شگفت‌انگیز باشد.

پناهنده در پاسخ به سوالی درباره تقلا برای خلق یک جادوگر از کاراکتر تی‌تی در فیلم بیان کرد: فیلم با تقلا ساخته و نوشته نمی‌شود. جادوگری در کار نبود. تی تی برای من شبه‌قدیسی خل و چل بود. زنی که کولی است و به یک رمز و رموزی فراتر از جهانی که ما می‌بینیم دست یافته است.

عباس عباسی طراح چهره‌پردازی اظهار کرد: با اینکه پناهنده می‌دانست فیلم در دو بخش اصلی یعنی بهترین فیلم و بهترین کارگردانی حضور پیدا نمی‌کند اما گذاشت فیلم وارد جشنواره شود تا بقیه بخش‌های آن دیده شود، از این جهت از او تشکر می‌کنم.

پناهنده اظهار کرد: من فیلم نمی‌سازم خودم را نمایش بدهم یاد گرفته‌ام اینگونه نباشم از مادر معنوی خودم یعنی رخشان بنی‌اعتماد تشکر می‌کنم یاد گرفته‌ام آن سوی فیلمسازی چیز دیگری هم هست، بنی‌اعتماد چراغ راه من است امیدوارم شاگرد خوبی برای او باشم.

شاکردوست بیان کرد: اشکالی ندارد بازیگر در فیلم تجاری که لودگی ندارد، مخاطبان را با خود همراه ببرد تا آنها به تماشای فیلم‌های جدی تر هم بنشینند؛ این وظیفه هر بازیگری در همه جای جهان است.

خدابخش هم گفت: «تی تی» با توجه به فیلمنامه و شکل کارگردانی پناهنده یک سادگی‌ای دارد ولی حفظ این سادگی و اینکه قصه روان پیش برود سخت بود. هر بار که «تی تی» را می‌بینم یک حس دیگر دارد انگار که من این فیلم را کار نکرده‌ام خود کاراکتر و قصه تاثیر زیادی روی من گذاشته و خیلی فیلم را دوست دارم.

امیری هم اظهار کرد: من با اولین فیلمم زالاوا در این جشنواره حضور پیدا کردم و بعد از ۱۷ سال همکاری با پناهنده این فیلم را ساختم کن کارگردانی را از پناهنده یاد گرفتم و امیدوارم از این شاگرد راضی باشد.

پناهنده گفت: امیدوارم تا وقتی در این کشور و در این سینما هستم شرافتم را حفظ کنم این احتمالاً آخرین فیلم من در شمال ایران است و دوست دارم از مردم آنجا تشکر کنم.

شاکردوست هم توضیح داد: ما «تی تی» را در شرایط معمولی نساختیم، بی پولی بود، تعداد محدود جلسات فیلمبرداری بود و… ما با عشقی کار کردیم و شرایط فیلم‌های دیگر را نداشتیم. دوست دارم از این فیلم حمایت کنید.